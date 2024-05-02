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Город хроника Послание из кармана: какие необычные записки новосибирцы находили в своих покупках — о них узнала половина города

Послание из кармана: какие необычные записки новосибирцы находили в своих покупках — о них узнала половина города

Сибирячка купила куртку в магазине Zara и нашла в кармане записку на странном языке

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5 комментариев
Записка с рекламацией на урду

Эта история случилась в самом начале 2020 года. Жительница Новосибирска купила в магазине Zara (помните такие?) куртку, а уже дома нашла в одном из карманов клочок бумаги с надписью, сделанной от руки на непонятном языке. Социальные сети позволили не только установить что это был за язык, но и понять, что именно там написано. И такая история — не единственная. Стас Соколов вспомнил, какие послания новосибирцы находили в покупках и что они означали.

Обнаружив записку в кармане только что купленной куртки, жительница Новосибирска заинтересовалась и немного встревожилась. Этот небольшой клочок бумаги выглядел как письмо в бутылке, прибитой волнами к берегу. За ней виделась какая-то история.

Может быть, это мольба о помощи человека, которого держат в рабстве безжалостные производители курток? Как раз тогда, в конце 2021 года по СМИ разлетелась история о том, как британская торговая сеть Tesco приостановила сотрудничество с китайской фабрикой после того, как девочка из Лондона нашла на рождественской открытке послание о том, что на фабрике используют принудительный труд заключенных.

Записка, найденная в кармане куртки из Zara

Поскольку знакомых лингвистов у девушки не было, она опубликовала фото записки на портале Pikabu, где пользователи частенько делятся какими-то диковинными штуками.

— Очень любопытно, что же там написано. На куртке указано, что она сделана в Мьянме, — написала девушка.

Пользователи предложили много вариантов — в основном, юмористического характера, среди которых был якобы перевод на бирманский язык стихотворения из трилогии «Властелин колец» («Три кольца премудрым эльфам…»).

Наиболее похожий на правду ответ дала девушка с ником LinaAeternitas, которая связалась со своей знакомой из Мьянмы и попросила ее перевести надпись. По словам носительницы языка, записка, судя по всему, является просто какими-то заметками для швеи: «Внутри подкладки шляпы. Молния внутри справа». Еще одну фразу девушка, владеющая бирманским языком, не смогла перевести — возможно, это был какой-то профессиональный жаргон швейных работников.

Как оказалось, подобные записки находили в одежде и ранее. Увидев новость, читатель НГС Никита рассказал о находке в кармане новой куртки с капюшоном еще осенью 2017 года. В то время он работал продавцом-консультантом в магазине Pepe Jeans в «МЕГЕ». В ноябре в магазин поступили осенне-весенние мужские парки двух цветов: синего и зеленого. Однажды администратор в одном из карманов заметила какой-то кусок бумаги на непонятном языке. Найти среди своих знакомых человека, который смог бы перевести записку, не получилось. Единственное, что удалось выяснить — послание написано на языке урду.

После публикации этой истории еще один читатель НГС Юрий связался со своим знакомым из Пакистана, профессором университета Абдулой Вахидом. Язык урду является официальным в этой стране, поэтому профессор без труда перевел содержимое записки.

— Кто-то жалуется на недостатки своей одежды и просит портного устранить их, — пишет Абдул Вахид, уточняя, что под «портным» (tailor) здесь подразумевается именно человек, который сшивает части одежды в единое изделие.

В общем, если вы встретите в купленной одежде записки на незнакомых языках, не переживайте. Скорее всего, это просто профессиональная переписка работников фабрики. Ведь все те вещи, которые мы покупаем в магазинах, шьют живые люди, и порой обрывки их профессионального общения остаются в карманах.

После того, как вышли материалы о таинственных записках, читатели прислали еще несколько историй о забавных находках. Лариса, например, купила на Avito фотоаппарат — он был практически новым и продавался в два с лишним раза дешевле, чем в магазине. В комплекте шли сумка и флешка. Когда девушка решила проверить качество сделанных тестовых фотографий, то вставила флешку напрямую в компьютер и обнаружила папки, созданные во время использования камеры прежним владельцем (или даже владельцами). Часть были пустыми, но в одной из них обнаружились ролики, на которых одна и та же пара занималась сексом. Съемка была явно любительской: люди, видимо, делали ее для себя, но стереть с флешки забыли.

Были и находки в одежде, но несколько иного плана. Один из читателей, купив в магазине российского бренда зимнюю кожаную мужскую куртку, в кармане нашел срезанную бирку с размером, который совпадал с размером куртки, и китайскими иероглифами. «Видимо, завозят из Китая и потом в России пришивают свои фирменные бирки», — сделал собственный вывод читатель.

Необычным находкам можно просто удивиться, а можно превратить их в бизнес и дело жизни. Новосибирец коллекционирует старые вещи, большую часть которых люди просто выкидывают или отдают даром.

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