«Меня поражает, что выкидывают фото родных»: новосибирец бросил бизнес ради чужого старья — что он находит в квартирах

«Приезжаю за шкафчиком — собирается гора»

Вадим Ивакин по образованию технолог машиностроения и педагог, но оказалось, что это не его. Мужчина занимался бизнесом — торговал сантехникой, но решил покончить с этим и полностью уйти в коллекционирование старых вещей и их продажу. Сибиряк признаётся, что это приносит ему настоящее удовольствие.

— Мне нравилось коллекционирование с детства. Потом нравилось с металлоискателем ездить по деревням. Монеты находил, что-то себе оставлял, что-то продавал. Потом начал интересоваться более крупными вещами — мебелью, книгами. Это всё пользуется спросом и интересно людям, занимаюсь этим плотно последние 2 года — можно сказать, вышел на профессиональный уровень. Это уже не хобби и увлечение, это моя постоянная работа. И это то, что мне по душе, — говорит Вадим.