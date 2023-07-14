«Редкий музейный экземпляр»: новосибирец продает дореволюционную шкатулку-книгу — люди ее хотели выбросить

Житель Новосибирска Вадим продает на Аvito шкатулку-книгу, которую изготовили в дореволюционные времена. Мужчина просит за изделие 6,5 тысячи рублей.
— Редкая дореволюционная шкатулка-книга с потайным отделением. Красивая винтажная вещь. Материал — картон и бархат. Состояние — на фото. Крепкая, — рассказал местный житель о своем товаре.
Мужчина также отметил, что это — редкий музейный экземпляр, сохранившийся до наших дней в хорошем состоянии. Шкатулку сибиряк нашел в одной из квартир, которую новые владельцы потребовали полностью очистить.
— Вещь однозначно дореволюционная — в СССР такие не делали. Это видно. Смотрю на материал, на вид картона. А еще в ней есть потайное отделение. В квартире вообще нашлось много разных раритетных вещей. В том числе было много шкатулок. Часть из них теперь на экспозиции в музее СССР, — пояснил в разговоре с корреспондентом НГС мужчина.
Мужчина занимается тем, что продает старые интересные вещи. Он сетует, что многие новосибирцы, получая квартиру в наследство, спешат избавиться от вещей своих родственников. Вадим рассказал, что многие даже выбрасывают фотографии близких, что приводит старьевщика в шок.
— Эта квартира — «сталинка» на Богаткова — принадлежала, возможно, какому-то немецкому офицеру. Там была форма и фуражка. В квартире было много антиквариата, в том числе шкатулки царского времени, — пояснил новосибирец.
Ранее НГС писал, что новосибирцы продают кости мамонтов. НГС выяснил, зачем они это делают и имеет ли ценность товар.