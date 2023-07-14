«Редкий музейный экземпляр»: новосибирец продает дореволюционную шкатулку-книгу — люди ее хотели выбросить

— Вещь однозначно дореволюционная — в СССР такие не делали. Это видно. Смотрю на материал, на вид картона. А еще в ней есть потайное отделение. В квартире вообще нашлось много разных раритетных вещей. В том числе было много шкатулок. Часть из них теперь на экспозиции в музее СССР, — пояснил в разговоре с корреспондентом НГС мужчина.