«Валялась на чердаках»: новосибирцы продают кости мамонтов — сколько просят за такой товар

Жители Новосибирска опубликовали на портале Аvito объявления о продаже костей мамонтов. По словам продавцов, они находили станки древних животных как в нашем регионе, так и на севере. Цены начинаются от 3 тысяч рублей. НГС изучил эти объявления.
Сколько стоят кости
По словам одного из продавцов, Кирилла, его дед нашел кость животного несколько лет назад в реке.
— Лет 10 она валялась на чердаках. Я увидел и решил продать. Тест ДНК, конечно, не делал — не уверен, что это именно мамонта кость. Но, говорят, что мамонта, — рассказал корреспонденту НГС новосибирец Кирилл Смирнов.
В объявлении указано, что кость «б/у». По весу примерно 15 килограммов, не полая. Состояние кости продавец оценил, как отличное и указал, что по цене согласен договариваться. Мужчина рассказал, что потенциальные покупатели ему звонят редко.
— Никто почти не звонит. Год уже висит, один раз звонили, интересовались с отправкой в Москву, но так и не срослось, — говорит мужчина.
Еще один продавец оценил свою находку в 9900 рублей. В объявлении указано, что кость мамонта достигает 90 сантиметров в длину, в самом широком месте — около 20 сантиметров, б/у.
В двух других объявлениях цена выше. Так, в городе продают кость из хвоста «вымершего доисторического животного, возможно мамонта. Состояние: «б/у». Мужчина оценил находку в 15 тысяч рублей и рассказал, как она появилась у него.
— Мне эта кость досталась вместе с разным хламом. Я купил комнату, нашел эту кость. Посмотрел, поискал информацию и выяснил, что это кость мамонта, и что она стоит денег. Выставил цену «от фонаря», пока никто не купил. Звонят примерно раз в три месяца. Женщина одна звонила, говорила, что у меня хвостовая кость, а у нее берцовая. Но я в этом ничего не понимаю, не моя история, — рассказал продавец по имени Владислав.
Еще один сибиряк продает кости и зубы мамонта. Состояние продавец оценил как новое. В беседе мужчина отметил, что несколько костей, которые он продает, очень старые и в плохом состоянии. Другие сохранились лучше.
— Свежие половинки челюсти мамонта или детеныша, маленькие зубы — это с северов. Мне привозил товарищ, а что-то я находил. Небольшие зубы отдельные — это из Оби, — рассказал мужчина.
Он добавил, что чаще всего костями мамонта интересуются люди, которые изготавливают украшения.
— Какие-то украшения, что ли, делают. Берут по 500 рублей. С бивня пилят, что-то изготавливают. Слышал, у них на один зуб целая пила уходит. Цену ставил мой сын, он за меня размещал объявление. Кости просто лежат много лет, вот решил продать, — добавил Андрей.
«Обычная находка»
По словам экспертов, такие находки для Новосибирской области — не редкость.
— Для Новосибирска кости мамонта — обычная находка. Каждую осень, когда вода отходит с Оби, народ мешками носит. Вода отходит, берега размывает, старые кости оказываются на поверхности. Рыбаки несут. Кости в основном фрагментарные, и научной ценности они не представляют, — рассказала корреспонденту НГС руководитель музея природы филиала Новосибирского государственного краеведческого музея Вера Журавлева.
Она отметила, что такие кости сотрудники музея используют на просветительских мероприятиях. Музею больше интересны кости полной сохранности, в идеале — полный скелет, но это редкость. Если находка хорошая, например, хорошо сохранившийся череп, сотрудники берут его в фонды. А зуб или ребро мамонта новосибирцы приносят регулярно. Кости бизонов, шерстистых носорогов тоже находят, но реже. По словам эксперта, возраст находок в Новосибирске и области — от 40 до 12 тысяч лет до нашей эры.
— Теоретически могут быть и 80 тысяч лет до нашей эры, но я подозреваю, что находки в нашем регионе помоложе. У нас один скелет хранится, его возраст — примерно к 27 тысяч лет до нашей эры, второму — 40–45, не раньше, — объяснила Вера Журавлева.
По ее словам, в те далекие времена на территории региона паслось много травоядных. При этом определить, что кость принадлежит животному ледникового периода, по словам Веры Журавлевой, несложно.
Ранее НГС писал, что 20-летний новосибирец нашел гильзу на прогулке с собакой и принес ее отцу домой. Подозрительную находку передали Росгвардии.