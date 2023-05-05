«Валялась на чердаках»: новосибирцы продают кости мамонтов — сколько просят за такой товар

— Никто почти не звонит. Год уже висит, один раз звонили, интересовались с отправкой в Москву, но так и не срослось, — говорит мужчина.



Еще один продавец оценил свою находку в 9900 рублей. В объявлении указано, что кость мамонта достигает 90 сантиметров в длину, в самом широком месте — около 20 сантиметров, б/у.

В двух других объявлениях цена выше. Так, в городе продают кость из хвоста «вымершего доисторического животного, возможно мамонта. Состояние: «б/у». Мужчина оценил находку в 15 тысяч рублей и рассказал, как она появилась у него.

