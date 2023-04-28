«Я сказал, что он — балбес»: 20-летний новосибирец нашел гильзу на прогулке с собакой и принес ее отцу домой

26 апреля в Новосибирске во дворе жилого дома обнаружили крупную гильзу, находку передали сотрудникам полиции.



— 20-летний сын, студент радиотехнического колледжа, гулял с нашей собакой Дашей — по утрам я с ней гуляю, а по вечерам он. Возле дома № 6\1 по улице Железнодорожной под окнами у тротуара между домами № 6/1 и 2 собака начала подкапывать что-то. Даша — смесь таксы и неизвестно кого. Небольшая, до колена. Ей интересны резкие запахи. Лапы у нее крупные. Она подкопнула [землю], а там гильза, — рассказал отец студента Сергей Зеленский.