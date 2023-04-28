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«Я сказал, что он — балбес»: 20-летний новосибирец нашел гильзу на прогулке с собакой и принес ее отцу домой

Мужчина вызвал Росгвардию

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26 апреля в Новосибирске во дворе жилого дома обнаружили крупную гильзу, находку передали сотрудникам полиции.

— 20-летний сын, студент радиотехнического колледжа, гулял с нашей собакой Дашей — по утрам я с ней гуляю, а по вечерам он. Возле дома № 6\1 по улице Железнодорожной под окнами у тротуара между домами № 6/1 и 2 собака начала подкапывать что-то. Даша — смесь таксы и неизвестно кого. Небольшая, до колена. Ей интересны резкие запахи. Лапы у нее крупные. Она подкопнула [землю], а там гильза, — рассказал отец студента Сергей Зеленский.

Мужчина отметил, что парень заинтересовался находкой и принес ее домой.

— Я сказал, что он — балбес. Такое нельзя в дом приносить. И я всю молодежь об этом предупреждаю. Вызвали Росгвардию. Они приехали, забрали гильзу, с нас взяли объяснительные, — пояснил мужчина.

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Мужчина снял гильзу на видео

Видео: предоставлено читателем

В Росгвардии корреспонденту НГС подтвердили эту информацию.

— По данному обращению выезжали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Материалы переданы в отдел полиции, — сообщила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.

В полиции также прокомментировали произошедшее.

— Подозрительная находка, которая была обнаружена гражданами, была изъята сотрудниками вневедомственной охраны и передана в отдел полиции. В настоящее время владельца гильзы найти не удалось. Предмет опасности не представляет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ведомстве не смогли пояснить — старая гильза или современная.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске нашли гильзу и деформированную пулю в магазине после нападения. Неизвестный мужчина пригрозил кассиру предметом, похожим на пистолет, затем один раз выстрелил вверх.

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