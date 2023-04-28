«Я сказал, что он — балбес»: 20-летний новосибирец нашел гильзу на прогулке с собакой и принес ее отцу домой

26 апреля в Новосибирске во дворе жилого дома обнаружили крупную гильзу, находку передали сотрудникам полиции.
— 20-летний сын, студент радиотехнического колледжа, гулял с нашей собакой Дашей — по утрам я с ней гуляю, а по вечерам он. Возле дома
Мужчина отметил, что парень заинтересовался находкой и принес ее домой.
— Я сказал, что он — балбес. Такое нельзя в дом приносить. И я всю молодежь об этом предупреждаю. Вызвали Росгвардию. Они приехали, забрали гильзу, с нас взяли объяснительные, — пояснил мужчина.
В Росгвардии корреспонденту НГС подтвердили эту информацию.
— По данному обращению выезжали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Материалы переданы в отдел полиции, — сообщила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.
В полиции также прокомментировали произошедшее.
— Подозрительная находка, которая была обнаружена гражданами, была изъята сотрудниками вневедомственной охраны и передана в отдел полиции. В настоящее время владельца гильзы найти не удалось. Предмет опасности не представляет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В ведомстве не смогли пояснить — старая гильза или современная.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске нашли гильзу и деформированную пулю в магазине после нападения. Неизвестный мужчина пригрозил кассиру предметом, похожим на пистолет, затем один раз выстрелил вверх.