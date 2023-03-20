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«Нашли гильзу и деформированную пулю»: перед ограблением банка в Новосибирске преступник устроил стрельбу

Предполагается, что использовался пистолет системы Макарова

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В пятницу, 17 марта, отделение банка было закрыто «по техническим причинам»

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В Новосибирске силовики продолжают искать подозреваемого, который 17 марта ограбил офис банка «Левобережный» на Забалуева. Силовики выяснили, что на месте преступления была стрельба.

— Неизвестный мужчина пригрозил кассиру предметом, похожим на пистолет, затем один раз выстрелил вверх. Добычей преступника стали 3,6 млн рублей, 11 тысяч долларов и 21 тысяча евро, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника редакции, отделение банка охраняется частным охранным предприятием. Сработка тревожной сигнализации произошла в 12:41, группа быстрого реагирования прибыла на место происшествия в 12:53 — через 12 минут.

— Полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, гильзу и деформированную пулю 9 мм. По всей видимости, от пистолета системы Макарова, — подытожил источник.

На записи видно, как мужчина угрожает сотруднице банка пистолетом. Ущерб кредитной организации составил более 6 млн рублей. Полицейские расследуют уголовное дело о разбое в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

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