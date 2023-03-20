«Нашли гильзу и деформированную пулю»: перед ограблением банка в Новосибирске преступник устроил стрельбу

В Новосибирске силовики продолжают искать подозреваемого, который 17 марта ограбил офис банка «Левобережный» на Забалуева. Силовики выяснили, что на месте преступления была стрельба.
— Неизвестный мужчина пригрозил кассиру предметом, похожим на пистолет, затем один раз выстрелил вверх. Добычей преступника стали 3,6 млн рублей, 11 тысяч долларов и 21 тысяча евро, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника редакции, отделение банка охраняется частным охранным предприятием. Сработка тревожной сигнализации произошла в 12:41, группа быстрого реагирования прибыла на место происшествия в 12:53 — через 12 минут.
— Полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, гильзу и деформированную пулю 9 мм. По всей видимости, от пистолета системы Макарова, — подытожил источник.
На записи видно, как мужчина угрожает сотруднице банка пистолетом. Ущерб кредитной организации составил более 6 млн рублей. Полицейские расследуют уголовное дело о разбое в особо крупном размере (