Появилось видео ограбления банка «Левобережный» в Новосибирске: преступник приставил оружие к сотруднице

Действия грабителя банка «Левобережный» на улице Забалуева в Новосибирске 17 марта попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в перчатках, капюшоне и в белой маске и угрожает сотруднице кредитной организации пистолетом.
В пресс-службе банка «Левобережный» НГС подтвердили факт вооруженного ограбления офиса на Забалуева.
— В результате инцидента пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается, — сообщили в «Левобережном»
В пресс-службе областного главка полиции подробностей произошедшего не раскрывают.
— На месте работают сотрудники МВД, проводятся комплекс необходимых мероприятий. На текущий момент добавить нечего, — сообщили в ГУ МВД НСО.
Количество участников ограбления остается неизвестным. По данным источника НГС, добыча налетчиков составила около 4 миллионов рублей. Наш журналист Анна Богданова сегодня побывала на месте происшествия.
Недавно в Новосибирске неизвестные вломились в магазин по продаже суши и роллов Sushino. Группа людей вынесла продукцию магазина и пыталась вскрыть сейф, в котором находились деньги.