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Появилось видео ограбления банка «Левобережный» в Новосибирске: преступник приставил оружие к сотруднице

Мужчина в маске угрожает сотрудницам банка пистолетом

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Из банка вынесли около четырех миллионов рублей

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Действия грабителя банка «Левобережный» на улице Забалуева в Новосибирске 17 марта попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в перчатках, капюшоне и в белой маске и угрожает сотруднице кредитной организации пистолетом.

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Грабитель угрожает сотруднице банка пистолетом

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В пресс-службе банка «Левобережный» НГС подтвердили факт вооруженного ограбления офиса на Забалуева.

— В результате инцидента пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается, — сообщили в «Левобережном»

В пресс-службе областного главка полиции подробностей произошедшего не раскрывают.

— На месте работают сотрудники МВД, проводятся комплекс необходимых мероприятий. На текущий момент добавить нечего, — сообщили в ГУ МВД НСО.

Количество участников ограбления остается неизвестным. По данным источника НГС, добыча налетчиков составила около 4 миллионов рублей. Наш журналист Анна Богданова сегодня побывала на месте происшествия.

Недавно в Новосибирске неизвестные вломились в магазин по продаже суши и роллов Sushino. Группа людей вынесла продукцию магазина и пыталась вскрыть сейф, в котором находились деньги.

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