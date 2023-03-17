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В Новосибирске неизвестные ограбили банк «Левобережный» на 4 миллиона

Инцидент произошел на улице Забалуева

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Ограбление произошло в Ленинском районе

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В Ленинском районе Новосибирска неизвестные ограбили банк на улице Забалуева. Информацию об этом НГС подтвердил источник в правоохранительных органах.

Как сообщает источник, ограбление произошло на улице Забалуева, неизвестные похитили 4 миллиона рублей. По данным сервиса 2ГИС, по этому адресу находится единственный банк «Левобережный».

В пресс-службе банка сообщили НГС, что сегодня, 17 марта произошло вооруженное ограбление. В результате инцидента пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.

— На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления, — объяснили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области попросили набрать позже.

Недавно в Новосибирске неизвестные вломились в магазин по продаже суши и роллов Sushino. Группа людей вынесла продукцию магазина и пыталась вскрыть сейф, в котором находились деньги.

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