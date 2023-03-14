Две дамы и мужчина вломились в магазин суши на Авиастроителей — вместо сейфа они унесли роллы

В Новосибирске неизвестные вломились в магазин по продаже суши и роллов Sushino. Как сообщил НГС совладелец торговых точек Виктор Гришаков, инцидент произошел 13 марта на улице Авиастроителей, 13. Группа людей вынесла продукцию магазина и пыталась вскрыть сейф, в котором находились деньги.
— Сотрудник пришел с утра на работу, дверь сломана. По камерам смотрели, они пытались сейф стащить, но он у нас прикручен. Взломать пытались, но не получилось, — рассказал Виктор Гришаков.
По словам специалиста, торговая точка открывается в здании по улице Авиастроителей в 12 часов — она находится в тамбуре магазина «Пятерочка». В результате происшествия неизвестные вынесли продукцию, в том числе напитки и добавки. Ограбить магазин пыталась группа людей, состоящая из двух женщин и одного мужчины.
На сайте Sushino указаны реквизиты компании. Поставщиком выступает индивидуальный предприниматель Артем Сырнев, основной вид деятельности ИП — деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания. Между тем на сайте отсутствуют данные о том, что Виктор Гришаков является руководителем торговых точек. НГС связался с Артемом Сырневым с просьбой подтвердить информацию. Бизнесмен сообщил, что Виктор Гришаков действительно совладелец магазинов.
— Роллы с вечера остаются. Мы их списываем, они до утра лежат, чтобы потом их выкинуть, — сообщил Виктор Гришаков. — Они роллы украли, морсов нет, добавок, в том числе имбиря и васаби. Двери сломали, замок вырвали, рекламную продукцию порвали.
Как сообщил мужчина, в результате происшествия новосибирцы причинили ущерб на сумму около 2 тысяч рублей. Совладелец магазин отметил, что готов написать заявление в полицию, но надеется, что неизвестные возместят ущерб.
— Зачем писать, пусть придут, ущерб возместят, — сказал Виктор Гришаков. — Если нет, то будет написано заявление в полицию.
Днем 14 марта мужчина в очках проник в офис НГС и украл ноутбук. Инцидент попал на видео.