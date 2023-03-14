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«Сказал, что кого-то ждет»: мужчина в очках проник в офис НГС и украл ноутбук — видео

Компания подала заявление в полицию

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Камеры зафиксировали инцидент после 14 часов дня

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Днем 14 марта в Новосибирске неизвестный мужчина украл ноутбук из офиса НГС — компания просит помощи в его поиске.

Инцидент с кражей ноутбука попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина попал в офис организации вместе с сотрудницами компании через дверь, которая открывается пропуском.

— Я ушла на обед и закрыла лифты. Он пришел в 14:18, вышел через девять минут из офиса с ноутбуком. Несколько человек спросили, кто он. Он сказал, что кого-то ждет, сопровождает человека, который дает интервью в редакции, — сообщила административный директор компании Наталья Петрушина.

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Сотрудники НГС обратились в полицию

Видео: НГС

По словам административного директора, ноутбук, который украл сибиряк, принадлежит компании. После инцидента сотрудники НГС обратились в полицию.

— Сняли отпечатки пальцев, потому что мужчина пытался выйти и нажать на кнопку пропускной системы, взяли видео. Будут разбираться, — уточнила Наталья Петрушина. — Заявление в полицию написано.

НГС просит оказать содействие с поиске мужчины. Всем, кому что-либо известно о новосибирце, просьба позвонить в дежурную часть отдела полиции № 2 «Железнодорожный» (383) 221-02-02.

В мае 2022 года Железнодорожный суд Новосибирска сегодня вынес приговор Насими Насирову, который 19 мая 2021 года устроил в редакции НГС разборки в стиле 90-х годов.

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