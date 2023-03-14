«Сказал, что кого-то ждет»: мужчина в очках проник в офис НГС и украл ноутбук — видео

Днем 14 марта в Новосибирске неизвестный мужчина украл ноутбук из офиса НГС — компания просит помощи в его поиске.
Инцидент с кражей ноутбука попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина попал в офис организации вместе с сотрудницами компании через дверь, которая открывается пропуском.
— Я ушла на обед и закрыла лифты. Он пришел в 14:18, вышел через девять минут из офиса с ноутбуком. Несколько человек спросили, кто он. Он сказал, что кого-то ждет, сопровождает человека, который дает интервью в редакции, — сообщила административный директор компании Наталья Петрушина.
По словам административного директора, ноутбук, который украл сибиряк, принадлежит компании. После инцидента сотрудники НГС обратились в полицию.
— Сняли отпечатки пальцев, потому что мужчина пытался выйти и нажать на кнопку пропускной системы, взяли видео. Будут разбираться, — уточнила Наталья Петрушина. — Заявление в полицию написано.
НГС просит оказать содействие с поиске мужчины. Всем, кому что-либо известно о новосибирце, просьба позвонить в дежурную часть отдела полиции
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