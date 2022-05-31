СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 63.10
eur 64.72
Тема дняЗакрывается роддом в больнице №25
Все новости
Все новости

Вынесен приговор мужчине, который устроил разборки в редакции НГС из-за публикации. Ему назначили штраф

Также Насими Насиров должен будет выплатить компенсацию журналисту Илье Калинину за моральный вред

3 815
Насими Насиров начал говорить, что признает вину, но неожиданно заявил, что ничего противозаконного не сделал. Судье пришлось объявить перерыв для уточнения позиции подсудимого

Насими Насиров начал говорить, что признает вину, но неожиданно заявил, что ничего противозаконного не сделал. Судье пришлось объявить перерыв для уточнения позиции подсудимого

Поделиться

Железнодорожный суд Новосибирска сегодня вынес приговор Насими Насирову, который 19 мая 2021 года в компании двоих знакомых устроил в редакции НГС разборки в стиле 90-х годов. Его признали виновным в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста Ильи Калинина и наказали штрафом в 50 тысяч рублей. В такую же сумму суд оценил моральный вред, нанесенный Илье.

Приговор еще не вступил в законную силу: в течение следующих 10 дней осужденный за нападение на журналиста может его обжаловать — при желании.

Поводом визита Насирова в редакцию стало журналистское расследование о деятельности новосибирской бизнесвумен Светланы Маниной. Как выяснил Калинин, женщина оказалась судимой за мошенничество и задолжала миллионы, а покупатели якобы брендовой одежды из ее бутика регулярно жаловались на то, что покупка оказалась фейком. Вступиться за честь Маниной решил Насиров, который представился в редакции другом семьи женщины. Как рассказал наш коллега, мужчина потребовал удалить статью, а потом начал его толкать, материться и угрожать ему.

— Как ты дальше жить будешь? У тебя дочь есть? Да что мне ваш суд и правовое государство? — кричал Насими (у редакции есть видеозапись этого). — Как закрою *** вашу редакцию, посмотрим, как вы будете потом кумекать, где работать со своими телефонами, видеокамерами.

Сотрудники редакции нажали тревожную кнопку, однако Насиров и его знакомые покинули офис за три минуты до прибытия патруля. После этого Илья Калинин написал заявление: в первую очередь нашего коллегу испугали не угрозы закрыть редакцию, а осведомленность незваного гостя о его семье: Насиров упомянул о дочери Ильи.

— Он понимает, что ведется запись аудио, пишется видео, человек, понимая это, говорит: «А как ты будешь жить, а как твоя дочь...» С намеками. Он же не сказал, что сын у меня, знал, что дочка, — отмечает Калинин.

Старший следователь Железнодорожного отдела СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности СМИ). Процессуальное решение не устроило Насирова, но в этом случае он решил действовать законным путем: попытался обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела, заявив, что его угрозы и ненормативная лексика работе редакции не мешали. В июле 2021 года Железнодорожный районный суд счел решение СК законным и обоснованным, а заявителю отказал в удовлетворении жалобы.

После ч. 1 переквалифицировали на ч. 3 — воспрепятствование с применением насилия.

25 февраля 2022 года уголовное дело дошло до суда. На этот раз защита попыталась убедить суд в том, что Насими Насиров мог и не знать, что угрожает и мешает работать журналисту, однако сторона обвинения придерживалась другого мнения и потребовала отправить Насирова за решетку.

Даже к финальному заседанию Насиров не чувствовал себя виноватым: как рассказал из зала суда Илья Калинин, он начал говорить, что признает вину, но потом заявил, что ничего противозаконного не совершал. Судья была вынуждена объявить перерыв, чтобы подсудимый и защитник уточнили свои позиции.

Но в итоге суд всё же переквалифицировал обвинение с ч. 3 ст. 144 УК РФ на ч. 1, исключив признак «с применением насилия»:

— Я просила ему три года в колонии общего режима, просила взять его под стражу в зале суда, — рассказала НГС старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

— Для меня в целом не принципиально было посадить его за решетку, — оценил решение Илья Калинин. — Для меня было принципиально, чтобы вообще был вынесен приговор по этой статье.

Ранее НГС писал о том, как сотрудник пресс-центра мэрии Бердска ворвался в редакцию газеты «Свидетель» и избил журналиста.

По теме

нападение на журналиставоспрепятствование журналистам
  • ЛАЙК20
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2