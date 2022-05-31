Вынесен приговор мужчине, который устроил разборки в редакции НГС из-за публикации. Ему назначили штраф

— Как ты дальше жить будешь? У тебя дочь есть? Да что мне ваш суд и правовое государство? — кричал Насими (у редакции есть видеозапись этого). — Как закрою *** вашу редакцию, посмотрим, как вы будете потом кумекать, где работать со своими телефонами, видеокамерами.



Сотрудники редакции нажали тревожную кнопку, однако Насиров и его знакомые покинули офис за три минуты до прибытия патруля. После этого Илья Калинин написал заявление: в первую очередь нашего коллегу испугали не угрозы закрыть редакцию, а осведомленность незваного гостя о его семье: Насиров упомянул о дочери Ильи.