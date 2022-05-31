Вынесен приговор мужчине, который устроил разборки в редакции НГС из-за публикации. Ему назначили штраф
Также Насими Насиров должен будет выплатить компенсацию журналисту Илье Калинину за моральный вред
Железнодорожный суд Новосибирска сегодня вынес приговор Насими Насирову, который 19 мая 2021 года в компании двоих знакомых устроил в редакции НГС разборки в стиле 90-х годов. Его признали виновным в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста Ильи Калинина и наказали штрафом в 50 тысяч рублей. В такую же сумму суд оценил моральный вред, нанесенный Илье.
Приговор еще не вступил в законную силу: в течение следующих 10 дней осужденный за нападение на журналиста может его обжаловать — при желании.
Поводом визита Насирова в редакцию стало журналистское расследование о деятельности новосибирской бизнесвумен Светланы Маниной. Как выяснил Калинин, женщина оказалась судимой за мошенничество и задолжала миллионы, а покупатели якобы брендовой одежды из ее бутика регулярно жаловались на то, что покупка оказалась фейком. Вступиться за честь Маниной решил Насиров, который представился в редакции другом семьи женщины. Как рассказал наш коллега, мужчина потребовал удалить статью, а потом начал его толкать, материться и угрожать ему.
— Как ты дальше жить будешь? У тебя дочь есть? Да что мне ваш суд и правовое государство? — кричал Насими (у редакции есть видеозапись этого). — Как закрою *** вашу редакцию, посмотрим, как вы будете потом кумекать, где работать со своими телефонами, видеокамерами.
Сотрудники редакции нажали тревожную кнопку, однако Насиров и его знакомые покинули офис за три минуты до прибытия патруля. После этого Илья Калинин написал заявление: в первую очередь нашего коллегу испугали не угрозы закрыть редакцию, а осведомленность незваного гостя о его семье: Насиров упомянул о дочери Ильи.
— Он понимает, что ведется запись аудио, пишется видео, человек, понимая это, говорит: «А как ты будешь жить, а как твоя дочь...» С намеками. Он же не сказал, что сын у меня, знал, что дочка, — отмечает Калинин.
Старший следователь Железнодорожного отдела СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности СМИ). Процессуальное решение не устроило Насирова, но в этом случае он решил действовать законным путем: попытался обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела, заявив, что его угрозы и ненормативная лексика работе редакции не мешали. В июле 2021 года Железнодорожный районный суд счел решение СК законным и обоснованным, а заявителю отказал в удовлетворении жалобы.
После ч. 1 переквалифицировали на ч. 3 — воспрепятствование с применением насилия.
25 февраля 2022 года уголовное дело дошло до суда. На этот раз защита попыталась убедить суд в том, что Насими Насиров мог и не знать, что угрожает и мешает работать журналисту, однако сторона обвинения придерживалась другого мнения и потребовала отправить Насирова за решетку.
Даже к финальному заседанию Насиров не чувствовал себя виноватым: как рассказал из зала суда Илья Калинин, он начал говорить, что признает вину, но потом заявил, что ничего противозаконного не совершал. Судья была вынуждена объявить перерыв, чтобы подсудимый и защитник уточнили свои позиции.
Но в итоге суд всё же переквалифицировал обвинение с ч. 3 ст. 144 УК РФ на ч. 1, исключив признак «с применением насилия»:
— Я просила ему три года в колонии общего режима, просила взять его под стражу в зале суда, — рассказала НГС старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.
— Для меня в целом не принципиально было посадить его за решетку, — оценил решение Илья Калинин. — Для меня было принципиально, чтобы вообще был вынесен приговор по этой статье.
Ранее НГС писал о том, как сотрудник пресс-центра мэрии Бердска ворвался в редакцию газеты «Свидетель» и избил журналиста.