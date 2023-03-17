«На двери — черный порошок»: что происходит на месте вооруженного ограбления банка — преступник справился за пять минут

Оперативники работают в здании банка «Левобережный», который сегодня ограбили более чем на 4 миллиона рублей. Отделение находится в здании по улице Забалуева, 51/1 в микрорайоне Западный. Журналист НГС побывала на месте ограбления.
— Рядом с отделением — галерея киосков, их полиция ни о чем не спрашивала, видимо, грабитель ушел в сторону двора, — отметила журналист НГС Анна Скок. — Черный порошок (используют для снятия отпечатков пальцев. — Прим. ред.) можно заметить на двери отделения.
Внутри до сих пор находятся оперативники.
— Также в отделении и сотрудники банка. Для посетителей оно закрыто, — отметила журналист.
Ограбление, по словам одного из работников местной УК, произошло очень быстро.
— Да в течение пяти минут. Один человек был, и всё. Вооруженный. Больше ничего не знаю, — объяснил работник управляющей компании, который не представился журналисту НГС.
Камеры видеонаблюдения есть на домах, но доступ к ним есть только у жителей.
В пресс-службе банка НГС подтвердили, что произошло вооруженное ограбление. В результате инцидента пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.
По данным источника НГС, неизвестные похитили как минимум 4 миллиона рублей.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области на момент публикации не прокомментировали ограбление.
Недавно в Новосибирске неизвестные вломились в магазин по продаже суши и роллов Sushino. Группа людей вынесла продукцию магазина и пыталась вскрыть сейф, в котором находились деньги.