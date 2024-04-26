НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

1 м/c,

вос.

 762мм 33%
Подробнее
7 Пробки
USD 92,13
EUR 98,71
Реклама

СРОЧНО

Как идут дела у Анатолия Локтя?

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
Пирамида QNeT
Идет жара — куда бежать
Странное здание хозяина LUKSE
Что производят в Сибири
Откровения стюардессы
Фото с пожара в многоэтажке
Рецидивист из «Алькатраса»
НГС в Telegram
Экономика Центробанк России принял решение по ключевой ставке

Центробанк России принял решение по ключевой ставке

Она осталась на уровне 16%

69
Написать комментарий
Плановые заседания по ключевой ставке Центробанк проводит восемь раз в год

26 апреля Центробанк России провел заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. На заседании было принято решение по ключевой ставке — она сохранилась на уровне 16%.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. Она является основным инструментом, позволяющим ЦБ контролировать курс рубля и влиять на экономику страны. Низкая ставка означает, что деньги стоят дешево, это способствует развитию экономики, но также приводит к росту инфляции.

Ключевая ставка Центробанка не менялась с декабря 2023 года — тогда она была установлена на уровне 16%, а до этого повышалась за полгода пять раз. В августе 2023 года курс доллара приблизился к 100 рублям, а евро перешагнул этот рубеж, и регулятор провел внеплановое заседание, где поднял ключевую ставку сразу с 8,5 до 12% — чтобы вернуть инфляцию к цели в 4% в 2024 году.

Сейчас цель по инфляции остается прежней — 4%. Фактически инфляция в марте 2024 года составила 7,7%. Курс доллара по официальным данным ЦБ РФ на сегодняшний день 92,13 рублей, курс евро 98,70 рублей.

ПО ТЕМЕ
Центробанк РФ Ставка центробанка Ключевая ставка ЦБ РФ Деньги Кредиты Инфляция Банки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Анна,  26

Ann,  43

Игорь,  54

Александр,  62

Светик,  40

Мария,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Добавить объявление