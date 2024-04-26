Центробанк России принял решение по ключевой ставке

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. Она является основным инструментом, позволяющим ЦБ контролировать курс рубля и влиять на экономику страны. Низкая ставка означает, что деньги стоят дешево, это способствует развитию экономики, но также приводит к росту инфляции.

Ключевая ставка Центробанка не менялась с декабря 2023 года — тогда она была установлена на уровне 16%, а до этого повышалась за полгода пять раз. В августе 2023 года курс доллара приблизился к 100 рублям, а евро перешагнул этот рубеж, и регулятор провел внеплановое заседание, где поднял ключевую ставку сразу с 8,5 до 12% — чтобы вернуть инфляцию к цели в 4% в 2024 году.