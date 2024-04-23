Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака

Полнолуние получило свое название в честь розового полевого цветка Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











24 апреля состоится полнолуние в знаке Скорпиона, которое принято называть розовым, но на цвет спутника оно не повлияет. В эзотерике считается, что такие дни наполнены особой энергетикой, тем более, что в этот день произойдет сближение Юпитера и Урана. Новосибирский астролог Анастасия Першина в своей авторской колонке объяснила, как эти события могут повлиять на представителей всех знаков Зодиака.



Влияние полнолуния

Полнолуние в созвездии Скорпиона наступит 24 апреля в 02:48 по московскому времени, то есть в 06:48 по новосибирскому. Это полнолуние называют «розовым», хотя на самом деле Луна не изменит свой цвет. Свое название явление получило от индейцев Северной Америки в честь цветущего в апреле розового полевого цветка, известного как ползучий флокс или розовый мох.



Анастасия Першина — новосибирский астролог, таролог, автор телеграм-канала «Астропсихолог Анастасия».

В период полнолуния некоторые люди становятся более агрессивными. Может увеличиться количество конфликтов без видимых на то причин. Появляются проблемы со сном, его продолжительностью и засыпанием.



Знаки Зодиака могут начать проявлять свои худшие качества: Овен показывает нетерпимость, Телец становится заторможенным, Близнецы ищут приключений, Раки становятся мнительными, Львы капризничают, Девы робеют, Весы становятся слишком сговорчивыми. Скорпионы проявляют агрессию, Стрельцы — болтливость, Козероги демонстрируют уязвимость, Водолеи ищут свободу, а Рыбы поддаются зависимости.

В период полнолуния следует избегать утомления и избыточной работы, а также отложить решения важных вопросов, не погружаться в грустные мысли и не начинать ничего нового. Спонтанные покупки — не самое лучшее решение в этот период.



Во время полнолуния важно больше отдыхать, восстанавливать силы. Также можно танцевать, заниматься йогой, посещать театры, музеи, выставки, заниматься творчеством, садиться на диету.



Редкое соединение Юпитера с Ураном

У полнолуния в Скорпионе есть один уникальный момент — это соединение Юпитера и Урана. Такое явление происходит раз в 14 лет, когда Юпитер — планета большого счастья и удачи — соединяется с Ураном, планетой радикальной свободы. Это событие поможет открыть новые возможности и преодолеть барьеры, которые ранее были недоступны. Многие могут почувствовать изменения, ведь такую трансформацию себя не заметить невозможно. Некоторым захочется пойти против уже созданной системы, ситуаций или отношений.



Чего ждать всем знакам Зодиака

«Розовая» Луна окажет на представителей всех созвездий определенное воздействие — их судьба изменится и наполнится энергией. Для каждого есть советы и рекомендации.



Овен — сосредоточьтесь на налаживании социальных связей, это принесет вам пользу в будущем.



Тельцы — их жизнь перевернется с ног на голову. Могут случаться конфликты, вскроются тайны и интриги. Конфликтов лучше не избегать, а решать сразу.



Близнецы — события, которые будут происходить в ближайшее время, проверят ваши нервы на прочность. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике, иначе проблем не избежать.



Рак — удача во всех начинаниях, можно реализовывать свои проекты, переходить на новую работу и открывать собственное дело.



Лев — стоит обратить внимание на свои семейные дела и эмоциональное состояние. Возможно, у вас есть какие-то нерешенные проблемы в личной жизни.



Дева — поработайте над своим мышлением, его стоит трансформировать. Пересмотрите подход к работе и ежедневные мыслительные процессы.



Весы — проверка личных границ на прочность. Появятся люди, которые захотят их нарушить. Не позволяйте это делать, иначе этим будут пользоваться в дальнейшем. Этими людьми могут быть как близкие родственники, так и друзья или коллеги.



Скорпион — полнолуние вам благоволит, это отличное время для глубокого самоанализа. Возможно, вы переоцените свою жизненную ситуацию и отношения со всеми членами семьи. А также переосмыслите то, как вы выражаете себя и взаимодействуете с окружающими.



Стрелец — исследуйте глубины своего внутреннего мира. Это поможет решить проблемы из прошлого.



Козерог — доберитесь до своих целей, стремлений и начинаний. Задайтесь вопросом, как ваши материальные дела согласуются с социальными целями.



Водолей — если у вас нестабильные отношения в паре, то они могут усугубиться. Не исключено расставание даже после маленькой ссоры. Отчаиваться не стоит, возможно, это было неизбежно.



Рыбы — в жизни появятся новые возможности, отличный период, чтобы записать свой курс, поехать на отдых или пойти на новое обучение. Избавляйтесь от страхов, покидайте свою зону комфорта, только так вас ждет успех.



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