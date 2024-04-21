Раков ждет случайный роман, а Рыб — переживания. Любовный гороскоп на май

И вот уже май! Как летит время Источник: Ирина Шарова, Анна Боровских, Дмитрий Гладышев / 72.RU











Последний месяц весны уже на подходе! Совсем скоро мы увидим цветы и зеленые листья на деревьях. Сразу хочется долгих прогулок, романтики и душевных бесед. Стоит ли этого ждать? Что готовит личная жизнь? Будет идиллия или пылкие ссоры? Спросили у астролога Анны Боровских.



— В мае не до воздушных замков и розовых грез. Венера в Тельце предпочитает подтверждение чувств и пылких слов. Последний месяц весны требует полного доверия и любви. Не проверяйте свои чувства на прочность, будьте более терпеливы друг к другу. Расположение планет усилит беспокойство в личной сфере, поэтому может внести сумятицу. К концу месяца энергии успокоятся и всё встанет на свои места, — объясняет астролог.

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1 Овен Май принесет много положительных перемен в личной жизни. Не бойтесь быть активным — тогда можете ожидать взаимность. Отношения заиграют новыми красками! Любое общение будет интересным и увлекательным и может перерасти в сильные чувства.











2 Телец Важные решения требуют основательности и осознанности. Прежде чем их принимать, постарайтесь поработать над собой и всё тщательно взвесить. Спутанные мысли и чувства могут принести много переживаний. Не торопите события и научитесь отличать эмоциональные желания от истинных.











3 Близнецы Скучать не придется. Май подарит вам много встреч и общения: не отказывайтесь от них! Это может перерасти в крепкие отношения. Не стоит быть слишком требовательным к своей половинке. Вы можете упустить действительно важное и ценное для вашего сердца. Лучше отправьтесь в путешествие и доверьтесь жизни.











4 Рак Ловите момент и доверяйте знакам. Даже случайный роман может перерасти в нечто серьезное!

Но у тех, кто в отношениях, не всё будет гладко. Не стоит концентрироваться на недостатках партнера. Лучше подумайте, что вы сами можете изменить в отношениях и как усилить союз. Например, выходные обязательно проводите с любимым.











5 Лев Месяц будет ярким и интересным. Он будет вдохновлять вас на любовные подвиги! Вы станете особо щедрым к своей половинке. Однако не забывайте, что искренность и настоящая теплота порой важнее дорогих подарков. Романтика, легкость и непосредственность станут залогом глубоких чувств. Остерегайтесь мимолетных связей и следите за репутацией.











6 Дева Не теряйте голову, чтобы потом не разочароваться. Вас ждет много любовных переживаний. Доверяйте своему внутреннему чутью, иначе можете не заметить рядом непорядочного человека.











7 Весы Май вскружит вам голову романтическими приключениями и необычными знакомствами. Вы легко можете перепутать красивые слова с истинными чувствами, поэтому не поддавайтесь искушениям.

Если хотите укрепить отношения, попробуйте найти общие интересы и увлечения.











8 Скорпион Одинокое сердце заполнится чувствами. Не отказывайтесь от внимания на работе и встреч с друзьями — это может приблизить вашу долгожданную любовь. Семейным не стоит умалчивать то, о чем так переживаете. Искренность поможет избежать конфликтов и недоразумений.













9 Стрелец Май подарит вам энергию и уверенность. Любовные интриги уже поджидают, но из-за желания оставаться независимыми вы можете сами отвернуться от настоящего чувства.

Чтобы укрепить отношения, подумайте о совместном путешествии. Вы сможете узнать друг друга лучше и обсудить планы.











10 Козерог Вы можете радикально изменить свои отношения. Этот месяц подарит немало шансов встретить любовь или усилить брак. Однако у вас может не оказаться сил и желания использовать их. Прошлые неудачи и потери закрыли ваше сердце. Удариться в карьеру не всегда лучшее решение. Лучше используйте удачный момент и доверьтесь любви.











11 Водолей Любовь не терпит выгод. Май всколыхнет ваши амбиции и желание жить на максимум. Если следовать только этому зову, можно упустить настоящее и чистое чувство. Чаще посещайте друзей — это поможет заполнить ваше сердце теплотой. Скорее всего, среди знакомых уже есть тот, кто смотрит на вас с восхищением. Не пытайтесь уколоть близкого человека. Держите язык за зубами, если не хотите затяжных ссор и обид.









