Раков ждет случайный роман, а Рыб — переживания. Любовный гороскоп на май

Последний месяц весны уже на подходе! Совсем скоро мы увидим цветы и зеленые листья на деревьях. Сразу хочется долгих прогулок, романтики и душевных бесед. Стоит ли этого ждать? Что готовит личная жизнь? Будет идиллия или пылкие ссоры? Спросили у астролога Анны Боровских.
— В мае не до воздушных замков и розовых грез. Венера в Тельце предпочитает подтверждение чувств и пылких слов. Последний месяц весны требует полного доверия и любви. Не проверяйте свои чувства на прочность, будьте более терпеливы друг к другу. Расположение планет усилит беспокойство в личной сфере, поэтому может внести сумятицу. К концу месяца энергии успокоятся и всё встанет на свои места, — объясняет астролог.
Персональный прогноз для каждого знака зодиака читайте ниже в наших удобных карточках! А перед этим можете проверить совместимость с вашим партнером по дате рождения. Астролог подготовил простую формулу.
Овен
Май принесет много положительных перемен в личной жизни. Не бойтесь быть активным — тогда можете ожидать взаимность. Отношения заиграют новыми красками! Любое общение будет интересным и увлекательным и может перерасти в сильные чувства.
Телец
Важные решения требуют основательности и осознанности. Прежде чем их принимать, постарайтесь поработать над собой и всё тщательно взвесить. Спутанные мысли и чувства могут принести много переживаний. Не торопите события и научитесь отличать эмоциональные желания от истинных.
Близнецы
Скучать не придется. Май подарит вам много встреч и общения: не отказывайтесь от них! Это может перерасти в крепкие отношения.
Не стоит быть слишком требовательным к своей половинке. Вы можете упустить действительно важное и ценное для вашего сердца. Лучше отправьтесь в путешествие и доверьтесь жизни.
Рак
Ловите момент и доверяйте знакам. Даже случайный роман может перерасти в нечто серьезное!
Но у тех, кто в отношениях, не всё будет гладко. Не стоит концентрироваться на недостатках партнера. Лучше подумайте, что вы сами можете изменить в отношениях и как усилить союз. Например, выходные обязательно проводите с любимым.
Лев
Месяц будет ярким и интересным. Он будет вдохновлять вас на любовные подвиги! Вы станете особо щедрым к своей половинке. Однако не забывайте, что искренность и настоящая теплота порой важнее дорогих подарков. Романтика, легкость и непосредственность станут залогом глубоких чувств. Остерегайтесь мимолетных связей и следите за репутацией.
Дева
Не теряйте голову, чтобы потом не разочароваться. Вас ждет много любовных переживаний. Доверяйте своему внутреннему чутью, иначе можете не заметить рядом непорядочного человека.
Весы
Май вскружит вам голову романтическими приключениями и необычными знакомствами. Вы легко можете перепутать красивые слова с истинными чувствами, поэтому не поддавайтесь искушениям.
Если хотите укрепить отношения, попробуйте найти общие интересы и увлечения.
Скорпион
Одинокое сердце заполнится чувствами. Не отказывайтесь от внимания на работе и встреч с друзьями — это может приблизить вашу долгожданную любовь.
Семейным не стоит умалчивать то, о чем так переживаете. Искренность поможет избежать конфликтов и недоразумений.
Стрелец
Май подарит вам энергию и уверенность. Любовные интриги уже поджидают, но из-за желания оставаться независимыми вы можете сами отвернуться от настоящего чувства.
Чтобы укрепить отношения, подумайте о совместном путешествии. Вы сможете узнать друг друга лучше и обсудить планы.
Козерог
Вы можете радикально изменить свои отношения. Этот месяц подарит немало шансов встретить любовь или усилить брак. Однако у вас может не оказаться сил и желания использовать их. Прошлые неудачи и потери закрыли ваше сердце.
Удариться в карьеру не всегда лучшее решение. Лучше используйте удачный момент и доверьтесь любви.
Водолей
Любовь не терпит выгод. Май всколыхнет ваши амбиции и желание жить на максимум. Если следовать только этому зову, можно упустить настоящее и чистое чувство. Чаще посещайте друзей — это поможет заполнить ваше сердце теплотой. Скорее всего, среди знакомых уже есть тот, кто смотрит на вас с восхищением.
Не пытайтесь уколоть близкого человека. Держите язык за зубами, если не хотите затяжных ссор и обид.
Рыбы
Последний месяц весны подарит радугу эмоций. Переживаний будет сполна, поэтому лишний раз не стоит переигрывать. Не отталкивайте того, кто вам сердечно близок, поверьте загадочности и неприступности уже достаточно.
Стоит избавиться от неуверенности. Это поможет выбрать вторую половинку или вывести на новый уровень уже имеющиеся отношения.
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