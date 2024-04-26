В кампусе НГУ сделают летнюю сцену, беседки и навесы — впечатляющие эскизы

В Новосибирске утвердили концепцию благоустройства кампуса НГУ, разработанную ООО «Адаптик-А». Об этом сообщается в релизе университета.
Одна из тех, кто принял участие в совещании по поводу концепции — вице-мэр города Анна Терешкова. Она отметила следующее:
— НГУ совместно с архитекторами защитили работу, мы одобрили предложенный проект благоустройства. Было несколько вопросов по антропогенной нагрузке, попросили авторов просчитать ее детальнее. После обследования зеленой зоны принято решение сохранить все здоровые растения, выделить территорию различными элементами. Уверена, что это пространство станет хорошей зоной отдыха для студентов и жителей Академгородка.
В сообщении учебного заведения сказано, что в проекте учитываются как территория действующего кампуса НГУ, так и объекты нового — того, который возводится по нацпроекту «Наука и университеты». По замыслу разработчиков, точкой притяжения кампуса станет летняя сцена, где будут проводить лекции и спектакли, показывать кино.
— Места для отдыха, встреч и ожидания будут размещены пропорционально по всей территории кампуса. Между общежитиями — площадки со скамьями, настилом и шезлонгами, что позволит собираться компаниями и проводить немноголюдные мероприятия. В лесопарковой зоне будут располагаться беседки, навесы, что позволить проводить лекции под открытым небом и собираться студклубами. Территории также можно использовать для коворкинга, так как к ним будет подведено электричество, — отмечается в сообщении вуза.
Ранее НГС публиковал фото того, что происходит на стройке нового кампуса НГУ.