В кампусе НГУ сделают летнюю сцену, беседки и навесы — впечатляющие эскизы

По словам вице-мэра Анны Терешковой, НГУ защитил работу совместо с архитекторами Источник: министерство науки и инновационной политики НСО











В Новосибирске утвердили концепцию благоустройства кампуса НГУ, разработанную ООО «Адаптик-А». Об этом сообщается в релизе университета.



Одна из тех, кто принял участие в совещании по поводу концепции — вице-мэр города Анна Терешкова. Она отметила следующее:



— НГУ совместно с архитекторами защитили работу, мы одобрили предложенный проект благоустройства. Было несколько вопросов по антропогенной нагрузке, попросили авторов просчитать ее детальнее. После обследования зеленой зоны принято решение сохранить все здоровые растения, выделить территорию различными элементами. Уверена, что это пространство станет хорошей зоной отдыха для студентов и жителей Академгородка.

В сообщении учебного заведения сказано, что в проекте учитываются как территория действующего кампуса НГУ, так и объекты нового — того, который возводится по нацпроекту «Наука и университеты». По замыслу разработчиков, точкой притяжения кампуса станет летняя сцена, где будут проводить лекции и спектакли, показывать кино.

Планируется, что после благоустройства на территории станет удобно собираться студентам, преподавателям, местным жителям Источник: министерство науки и инновационной политики НСО











Будут сцена, беседки, навесы Источник: министерство науки и инновационной политики НСО











В проекте хотят использовать много дерева Источник: министерство науки и инновационной политики НСО











Место точно подойдет для студенческих встреч Источник: министерство науки и инновационной политики НСО











Пейзаж получается загадочным Источник: министерство науки и инновационной политики НСО











Выглядит, как в сказке Источник: министерство науки и инновационной политики НСО











И скамейки весьма необычные Источник: министерство науки и инновационной политики НСО











— Места для отдыха, встреч и ожидания будут размещены пропорционально по всей территории кампуса. Между общежитиями — площадки со скамьями, настилом и шезлонгами, что позволит собираться компаниями и проводить немноголюдные мероприятия. В лесопарковой зоне будут располагаться беседки, навесы, что позволить проводить лекции под открытым небом и собираться студклубами. Территории также можно использовать для коворкинга, так как к ним будет подведено электричество, — отмечается в сообщении вуза.



Ранее НГС публиковал фото того, что происходит на стройке нового кампуса НГУ.

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