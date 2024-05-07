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Спорт Названы гонорары новых хоккеистов «Сибири» — сколько они получат

Названы гонорары новых хоккеистов «Сибири» — сколько они получат

Речь идет о двух спортсменах

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Данные приводит издание «Спорт-Экспресс»

Появились данные о гонорарах двух хоккеистов клуба «Сибирь» — Егора Мартынова и Валентина Пьянова. Информацию об этом опубликовало издание «Спорт-Экспресс».

По его данным, нападающий Валентин Пьянов, с которым «Сибирь» подписала двухлетний контракт, будет зарабатывать 30 миллионов рублей в год. При этом выплаты второму спортсмену — защитнику Егору Мартынову, будут меньше.

— «Сибирь» объявила о подписании однолетнего контракта с защитником Егором Мартыновым. По информации «СЭ», 33-летний россиянин заработает по этому соглашению 25 миллионов рублей, — заявили в издании.

НГС обратился в ХК «Сибирь» с целью подтвердить или опровергнуть данные. О том, что ХК «Сибирь» подписал соглашения с хоккеистами, стало известно в понедельник, 6 мая. На сайте клуба сказано, что 33-летний Егор Мартынов прошлый сезон провел за московское «Динамо», кроме того, он ранее выступал за «Металлург», «Трактор» и другие.

32-летний нападающий Валентин Пьянов, по данным «Сибири», в прошлом сезоне выступал за омский «Авангард». Спортсмен уже играл за «Сибирь» в сезонах 2021/2022 и 2022/2023.

Ранее издание опубликовало данные о зарплатах в ХК «Сибирь» в сезоне 2022–2023 КХЛ. Выяснилось, что игроки клуба получали гонорары на сумму от 5 до 45 миллионов рублей за сезон.

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