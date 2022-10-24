Стали известны гонорары игроков ХК «Сибирь» — сколько они получают
Самый высокий гонорар в ХК «Сибирь» составляет 45 миллионов рублей
Игроки новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» получают гонорары на сумму от 5 до 45 миллионов рублей за сезон. Информацию о зарплатах в ХК в сезоне 2022–2023 КХЛ опубликовало издание «Спорт-Экспресс».
По данным издания, самые высокие гонорары получают легионеры команды. Так, размер выплат нападающему Тэйлору Беку достигает 45 миллионов рублей, защитнику Тревору Мерфи — 40 миллионов рублей. На 3 миллиона меньше последнего получает защитник Михаил Чайковски.
Самые маленькие зарплаты оказались у вратаря Дениса Костина и защитника Тимура Ахиярова — 5 миллионов рублей. На 1 миллион больше получают защитник Егор Аланов и нападающий Антон Назаревич.
По данным издания, платежная ведомость команды на данный момент составляет 481 миллион рублей. «Платежка» хоккейного клуба не учитывает базовые оклады Никиты Ефремова, Ильи Пастухова, Дмитрия Овчинникова и Егора Спиридонова, однако включает в себя гонорар командированного в ВХЛ защитника Артема Чмыхова.
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