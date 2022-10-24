Стали известны гонорары игроков ХК «Сибирь» — сколько они получают

По данным издания, платежная ведомость команды на данный момент составляет 481 миллион рублей. «Платежка» хоккейного клуба не учитывает базовые оклады Никиты Ефремова, Ильи Пастухова, Дмитрия Овчинникова и Егора Спиридонова, однако включает в себя гонорар командированного в ВХЛ защитника Артема Чмыхова.





Ранее в Новосибирской области опубликовали данные о доходах министров и заместителей губернатора региона. НГС изучил декларации.