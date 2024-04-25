«Ты такая же жирная»: пугающие истории «Больших девочек», которые вместе весят почти две тонны

Уже скоро мы узнаем, кто станет победительницей «Больших девочек» Источник: Большие девочки / T.me











Немного осталось до момента, как мы узнаем имя победительницы «Больших девочек». Совсем скоро мы увидим не только лучшую участницу, но и то, как изменились те девушки, которые отправились худеть домой. Вспоминаем нелегкий жизненный путь всех участниц проекта.

Саша Степанова

Саша Степанова попала на проект в весе 125 килограмм. Девушка начала набирать лишний весь из-за проблем с эндокринной системой. Дома она пыталась самостоятельно похудеть и перепробовала десятки диет, но у Саши так ничего и не вышло — наоборот, она набрала около 60 килограмм.

Источник: Большие девочки / T.me











На проекте девушка продержалась совсем не долго: уже во втором выпуске она начала намекать, что устала и хочет домой. Разговор с психологом не помог, Саша лишь отвечала, что скучает по своему парню и близким.



В итоге в конце второго выпуска Саша Степанова заявила о том, что она добровольно покидает проект. Таким образом девушка спасла другую участницу — Эвелину Назарову.

Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+) на «Пятнице»











Эвелина Назарова

Эвелина начала набирать лишний вес после трагедии: смерть мамы сильно повлияла на девушку, и в итоге она начала пить, курить и заедать горе. Перестав следить за собой, всего за три года Эвелина набрала 70 килограмм.



Источник: Большие девочки / T.me











Девушка работает тарологом и почти не выходит из дома. Помогает заниматься домашними делами ей парень, от которого Эвелина в будущем хочет родить ребенка, однако опасается, что лишний вес приведет к осложнениям во время беременности.



Боится Эвелина и за свою жизнь: из-за лишнего веса, который давит на позвоночник, девушка боится оказаться в инвалидном кресле.



На проект Эвелина попала в весе 136 килограмм. Несмотря на сильную мотивацию, на деле девушка не показала выдающихся результатов: уже в следующем выпуске, Эвелина вновь оказалась худшей, после чего ведущие отправили ее домой.

Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+) на «Пятнице»











Эльнара Меликова

Еще до начала проекта Эльнару знали многие, девушка из Самары ведет блог, на который подписаны почти 70 тысяч человек. В нем она регулярно рассказывает о своей жизни, занятиях спортом и успехах в похудении.

Источник: Большие девочки / T.me











На проект Эльнара попала в весе 179 килограмм. Девушка решила скинуть вес, чтобы исполнить две свои мечты: прыгнуть с парашютом, а также купить автомобиль мечты — Mercedes e-class Coupe, в который сейчас она попросту не влезет.



Зрителям Эльнара в первую очередь запомнилась как девочка-мажорка: на камеру она не стеснялась рассказывать о многочисленных квартирах, которые ей подарили родители. Несмотря на щедрость мамы и папы, Эльнара признавалась что обижена на них, — этот фрагмент шоу активно обсуждали в соцсетях.

Источник: кадры из программы «Большие девочки» (16+) на «Пятнице»

За три с половиной выпуска, что она провела на шоу, девушка так и не показала стремления похудеть: «большая девочка» отказывалась от тренировок и показывала невпечатляющие результаты.



В четвертом выпуске Эльнара самоустранилась с проекта: ночью к ней приехали обеспокоенные родители, которые переживали, что не могут общаться с девушкой каждый день (по правилам телефон участницам дают только в случае крайней необходимости). Эльнара оказалась только рада поехать домой, села в автомобиль и скрылась с места съемки шоу.

Настасья Сытникова

Настасье пришлось очень рано повзрослеть: уже с семи лет постоянно работающие родители заставляли девочку сидеть с братом и сестрой. На старшую дочь также взвалили работу по дому и наказывали ее, если какое-то из поручений не было выполнено. Из-за этого Настасья начала много есть, а когда родители пытались ее ограничить, сбегала к бабушкам и объедалась.

Источник: Большие девочки / T.me











Настасья уже больше десяти лет находится в отношениях, которые сейчас переживают не лучшие времена: муж в открытую говорит девушке, что она набрала слишком много килограммов, и даже спит в другой комнате. Но главной проблемой Настасьи стал страх никогда не родить ребенка: врачи диагностировали ей первую стадию бесплодия. Из-за навалившихся на девушку проблем она признавалась, что даже хотела наложить на себя руки.



В начале проекта Настасья весила 154 килограмма. За пять недель, которые девушка провела на проекте, ей удалось скинуть 14 килограмм. Но самое главное — участие в проекте вдохнуло новую жизнь в отношения «большой девочки».

Источник: Настасья Прекрасная / T.me











В пятом выпуске организаторы шоу устроили девушкам свидания — Настасья отправилась на встречу с мужем, которого не видела всё это время. Во время романтического обеда между ними вновь разгорелся огонь любви.



— Я когда его увидела, у меня как будто бы заново чувства возникли. У него, думаю, тоже, — призналась Настасья. — Как будто надышаться человеком не можешь.

Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+) на «Пятнице»











Но также на пятой неделе Настасья показала один из худших результатов и покинула проект, отправившись худеть домой.



Диана Глебова

Диана начала набирать вес еще в детстве: после развода родителей девушка стала заедать стресс и перестала заниматься спортом. Из-за того что Диану начали гнобить в интернете за лишний вес, она почти перестала выходить из дома и попадаться на глаза другим людям.

Источник: Большие девочки / T.me











Из-за комплекции у Дианы были проблемы с поиском работы, и в итоге она устроилась коллектором. Отдыхала от тяжелой работы девушка вместе с подружками в барах и караоке-клубах, что лишь усугубило проблемы с весом.



Не заладилось у Дианы и с отношениями — девушка долгое время встречалась с парнем и даже переехала к нему жить, но в итоге он прямо заявил ей, что разлюбил ее из-за лишнего веса. Чтобы наладить свою жизнь, Диана решила принять участие в «Больших девочках».

Источник: Большие девочки / T.me











На начале проекта Диана весила 153 килограмма и отлично показывала себя в первых выпусках, но чем дальше заходили «Большие девочки», тем сильнее она сдавала позиции. В пятом выпуске ведущая шоу Этери Тутберидзе прямо сказала Диане: если она продолжит халявить и еще раз попадет в номинацию, тут же отправится домой.



Но Диана не восприняла угрозу от ведущей всерьез и продолжила жалеть себя — другие участницы признавались, что девушка избегала любой физической нагрузки. Последней каплей стали суши, которые выбрала Диана на шведском столе вместо полезных фруктов. Как результат за неделю участница сбросила всего один килограмм и отправилась худеть домой. За всё время на шоу Диане удалось скинуть 14 килограмм.



Настя Баринова

Насте Бариновой не впервой оказываться в центре внимания: девушка увлекается стендапом и выступает на сцене в родном Сургуте.

Источник: Большие девочки / T.me











Но жизненный путь девушки отнюдь не веселый: родители Насти много пили и сами страдали от ожирения, а когда отец ушел из семьи, мать окончательно пристрастилась к выпивке. Настю с братом и сестрой могли оставить на несколько дней одних — из-за этого дома не всегда была еда и, когда в холодильнике появлялось хоть что-то, девушка пыталась наесться впрок.



В детстве Настя получила серьезную психологическую травму: один из сожителей матери ночью залез к ней в кровать и начал стягивать с нее штаны. Оказалось, мужчина перепутал девочку с ее мамой, заявив, что она «такая же жирная».

Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+) на «Пятнице»











На проект девушка попала в весе 117 килограмм. Настя бодро проходила все испытания и показывала неплохие результаты. Но на шестой неделе девушке не удалось скинуть достаточно килограмм. Из-за того что участницы шоу не выполнили групповое задание, из проекта за один выпуск ушли две девушки, и Настя покинула студию вместе с Дианой, скинув на проекте 13 килограмм.



Елизавета Клюзова

Лиза Клюзова признавалась, что никогда не была худышкой, но после того как заболела ее мать, вес девушки начал расти стремительно. Лиза забыла о себе и полностью посвятила себя помощи маме, лишний раз не выходя из дома. В итоге из-за малоподвижного образа жизни и постоянного стресса стрелка на весах стремительно ползла вверх. Последним ударом стала смерть матери, после которой девушка окончательно перестала за собой следить.

Источник: Большие девочки / T.me











Долгое время единственной отдушиной Лизы был конный спорт, девушка обожала ездить верхом и ухаживать за лошадьми. Даже свою профессию она связала с животными, устроившись на конюшню ветеринаром. Но последние шесть лет Лиза лишена и любимого дела: лошадь не выдержала бы большой вес девушки.



На проект Елизавета Клюзова пришла с весом 154 килограмма. В первые недели на шоу девушка не показывала достойных результатов и во втором выпуске оказалась в списке номинантов на вылет. Всё решилось в седьмом выпуске: Елизавета Клюзова решилась на эксперимент и не стала слушаться советов тренера. Инициатива вышла Лизе боком: из-за этого она показала плохой результат и оказалась в списке номинантов вместе с Аленой, самой большой участницей на проекте.

Источник: Большие девочки / T.me











В итоге судьи решили, что в шоу остается Алена. Такое решение привело Лизу в ярость. Она устроила скандал и обвинила ведущих в том, что они тянули Алену только из-за ее размеров.



— Это очень странная позиция, оставлять человека, который «только раскрылся». Меня демотивировали, — заявила Лиза в конце седьмого выпуска. — Я не буду тут падать в истерике, биться и рыдать. Пусть Алена этим занимается.



В итоге за семь недель девушка похудела на 18 килограмм.



Алена Костюк

Алена Костюк запомнилась зрителям больше всех. Девушка сильно отличалась от своих соперниц весом: в начале проекта стрелка на весах показывала 242 килограмма.



Из-за внушительных размеров девушке приходилось нелегко: еще в школе она подвергалась травле от одноклассников. Однако в юные годы Алена даже смеялась над собой и участвовала в КВН. Но ближе к двадцати годам вес перевалил за 200 килограмм и Алене стало не до шуток.

Источник: Городские порталы

Даже бытовые задачи давались Алене с трудом: ей тяжело даже вставать с кровати, надевать обувь. В итоге девушка замкнулась в себе.



— Встречают по обложке. Ну куда вот я выйду погуляю? Все ж на меня смотрят, обращают внимание. Я не хочу никуда выходить из-за этого, — признавалась Алена. — Так же я работаю. Все же тоже смотрят на это: «Вот, смотри, там жирная». Обращают внимание. Это же всё воспринимаешь на себя. Из-за этого самооценки нет полностью.

Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+) на «Пятнице»











На проекте другие участницы сразу начали относиться к Алене с пониманием: ей помогали пройти испытания и всячески поддерживали. Например, в самом первом выпуске девушки должны были пройти десять километров по сельской дороге. Когда им разрешили довезти до пункта назначения одну из участниц, все единогласно решили отправить Алену, так как ей было тяжелее всех.



Особое отношение сыграло с участницей злую шутку: Алена и сама начала расслабляться, отказываться от испытаний и упражнений, ссылаясь на слишком большой вес.



За восемь недель, что Алена провела на проекте, ей удалось решить в первую очередь психологические проблемы — «большая девочка» наконец-то почувствовала себя уверенной. В этом плане самым знаковым для участницы моментом стал танец, который она показала членам жюри.

Источник: кадры из программы «Большие девочки» (16+) на «Пятнице»

Но если с самооценкой Алена поработала на ура, то вот лишний вес никуда не делся. Участница показывала невпечатляющие результаты, и в итоге ведущие решили отправить девушку домой.



— Не хочу себя обвинять. Я пришла сюда меняться и полюбить себя, — заявила Алена, узнав о своих результатах.



За восемь недель самая крупная «большая девочка» похудела на 23 килограмма, в последний день стрелка весов остановилась на числе 213.



Дарья Трошина

Как и у многих других участниц на проекте, проблемы с весом начались у Дарьи Трошиной из-за напряжения в семье. Несмотря на то что родители девушки оказались откровенными кукушками, инстинкт размножения у них был развит превосходно. Скоро у Даши появились младшие братья и сестра и «большой девочке» пришлось рано повзрослеть: она возилась с малышами, пока родители были увлечены руганью и драками.

Источник: Большие девочки / T.me











Конфликты в семье, малоактивный образ жизни и заедание проблем быстро привели к лишним килограммам, которые в свою очередь стали главной причиной неудач в личной жизни. В итоге Дарья полностью сконцентрировалась на заработке: днем она работала делопроизводителем в налоговой, а в свободное время развозила пассажиров в такси.

Дарья неоднократно пыталась самостоятельно похудеть, но многочисленные попытки ни к чему не привели. В итоге она решилась на участие в шоу «Большие девочки», придя на проект в весе 134 килограмма.

Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+) на «Пятнице»











За время, проведенное на проекте, Дарья успела как побывать в номинантах на вылет, так и впечатлить ведущих своими результатами. Девушка шла к своей цели, несмотря на то что думают остальные участницы. Из-за этого у нее регулярно случались конфликты с другими «большими девочками». Самым грустным этапом для Дарьи стала родительская неделя: девушка оказалась единственной, к кому не приехал никто.

Источник: Большие девочки / T.me











На девятой неделе участницам предстояло стать наставниками для детей, также страдающих от лишнего веса. Даша отлично справилась, вместе со ее подопечной они проходили испытания одними из лучших. Однако, полностью посвятив себя девочке, участница забыла о себе и показала один из худших результатов на взвешивании. Проект она покинула, похудев на 19 килограммов.

Арина Киселева

Арина Киселева — одна из немногих участниц, которая называет свое детство счастливым. Девушка родилась в благополучной семье и с малых лет участвовала в конкурсах красоты, где то и дело оказывалась победительницей. Также Арина успешно занималась спортивно-бальными танцами, стала кандидатом в мастера спорта и уже к девяти годам получила порядка двадцати медалей.

Источник: Большие девочки / T.me











Всё изменилось, когда у Арины появился младший брат, за девочкой перестали следить, и она начала есть всю вредную и калорийную пищу, которую запрещали родители. Когда между родителями начались ссоры, на Арину и вовсе перестали обращать внимание и она забросила занятия спортом.



На проекте Арина оказалась самой маленькой «большой девочкой»: в начале шоу она весила 106 килограмм. В течение всех недель на проекте девушка показывала себя достойно, лишь несколько раз оказавшись в номинациях. Также Арина стала первой, чей вес опустился до двузначных чисел.

Источник: Большие девочки / T.me











Но на десятой неделе что-то пошло не так: во время поездки домой девушка не слишком сильно старалась на тренировках, а на групповом занятии и вовсе схитрила. По заданию участницы должны были найти среди прохожих добровольцев, которые согласились бы пойти с ними на групповую тренировку. Пока остальные «большие девочки» искали желающих среди незнакомцев, Арина позвала заниматься спортом своих друзей.

Результатом стали всего минус два килограмма за неделю. В итоге Арина покинула проект за шаг до финала. Ей удалось скинуть 21 килограмм и прийти к весу 85 килограмм.



Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+) на «Пятнице»











Амина Усманилаева

Зрители помнят Амину еще по «Пацанкам»: бунтарка из Дагестана ворвалась в седьмой сезон шоу, сразу же устроив драку. В итоге в первой же серии Амина отправилась в больницу со сломанной рукой.

Источник: кадры из программы «Пацанки» (16+)

Но со временем дебоширка начала меняться, девушка честно проходила все испытания, пыталась контролировать свой гнев и пристрастие к алкоголю. В итоге к концу сезона она стала мягче и добрее, научилась носить платья и решать проблемы словами, а не кулаком.



Лишние килограммы начали уходить еще во времена «Пацанок»: Амина признавалась, что не могла есть из-за стресса, ведь другие участницы ополчились на нее и не хотели с ней разговаривать. В итоге девушка скинула 12 килограммов на проекте.

Разобравшись с внутренними демонами, Амина отправилась на новое шоу, чтобы избавиться от лишнего веса. Килограммы вернулись к ней из-за гормонального лечения, которое ей назначали врачи. Таблетки добавили Амине 27 лишних килограммов, которые самостоятельно ей скинуть так и не удалось.

Источник: Большие девочки / T.me











В шоу «Большие девочки» Амина пришла с весом 120 килограммов и начала выкладываться с первых дней: участница регулярно попадала в список лучших и побеждала в конкурсах. А вот поражения давались ей нелегко, лишь к концу проекта Амина научилась проигрывать.



Лишь раз бывшая «пацанка» оказалась в номинации на вылет. По словам девушки, это стало мощнейшим толчком для того, чтобы двигаться вперед.



— Когда я шла на проект, я знала, что там нельзя будет себя жалеть. Все лишние килограммы пришли из жалости к себе и мнения, что я и так хорошенькая. И это привело к тому, что я стою такая огромная и неподъемная шайба и не знаю, куда себя деть, — признавалась Амина.

Источник: Большие девочки / T.me











Сейчас Амина — одна из претенденток на первое место. Сможет ли она стать победительницей «Больших девочек», узнаем совсем скоро.



Анастасия Белозерова

Анастасия Белозерова — вторая претендентка на титул победительницы «Больших девочек». Проблемы с лишним весом у участницы начались еще в детстве: она рано лишилась родителей, и ее взяли на воспитание бабушка с дедушкой. Настя пыталась заедать стресс, за что получала постоянные упреки от родственников, что лишь сильнее нервировало девочку.

Источник: belozerrrovaa / T.me











Уже тогда Настя играла с Андреем, который жил на той же улице. В 12 лет они начали встречаться — часто болтали по телефону и общались в соцсетях. Даже когда пара жила в разных городах, они то и дело ездили друг к другу в гости.



В итоге после 11-го класса Андрей переехал в Москву. Вскоре к нему приехала и Анастасия и влюбленные начали жить вместе. Единственное, что смущает Настю в отношениях, — парень так и не сделал ей предложение. Участница шоу подозревает, что причина всего — лишние килограммы.

Источник: belozerrrovaa / T.me











Разобраться с весом она решила на проекте «Большие девочки», в первом выпуске она весила 144 килограмма. Показывая неплохие результаты на протяжении всех трех месяцев на проекте, Настя чуть не лишилась шанса стать финалисткой: в 11-м выпуске она показала худший результат.



Однако ведущие решили, что девушка достойна финала, и разрешили ей побороться за титул победительницы.



Лилит Хачатрян

Лилит — последняя финалистка в шоу «Большие девочки». Девушка запомнилась зрителям как одна из самых позитивных и улыбчивых участниц проекта.

Источник: Лилит расскажет / T.me











Лилит с детства была крупной девочкой, из-за чего столкнулась с буллингом в школе. Также из-за лишнего веса на нее срывался педагог по художественной гимнастике, она постоянно жестко высказывалась о весе Лилит, похоронив ее надежду заниматься этим видом спорта.



С возрастом вес Лилит только увеличивался. Родители пытались ограничить ребенка в сладостях, но запреты лишь мотивировали ее искать спрятанные конфеты. Попытки похудеть у Лилит начались еще в пятом классе, но девушке не хватало мотивации.



Особенно сильно Лилит расстроили слова отца: однажды глава семейства застукал дочь у холодильника ночью и заявил, что она «весит почти центнер». Эти слова надолго засели в ее голове.

Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+) на «Пятнице»











Из-за лишнего веса у девушки не получается наладить личную жизнь. По словам Лилит, потенциальные молодые люди отказываются встречаться из-за размеров девушки и прямо говорят, что ей не помешало бы похудеть.



На проект Лилит попала, когда весила 120 килограмм. Работа над собой не давалась легко, однако девушка не опускала руки и смогла дойти до финала. За это время девушка уже проделала огромную работу: Лилит похудела на 29 килограмм и наладила отношения с отцом.

Источник: Лилит расскажет / T.me









