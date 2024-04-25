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Здоровье «Не берут на работу из-за роста»: история сибиряка с детской внешностью, за которого переживает вся Россия

«Не берут на работу из-за роста»: история сибиряка с детской внешностью, за которого переживает вся Россия

Вова Ларионов годами жил в детской больнице, но в 18 лет ему пришлось уехать...

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Владимир Ларионов — герой нескольких публикаций наших коллег из NGS24.RU. История сироты взбудоражила читателей «Городских порталов» со всей России.

Он был вечным пациентом детской больницы. Мальчик, оставшийся без родителей, годами был привязан к аппарату гемодиализа из-за почечной недостаточности 5 стадии. Болезнь спровоцировала задержку физического развития. В 18 лет Вова выглядит на 12.

Больше всего парень боялся выпускаться из детской больницы в большую, взрослую жизнь. Но по закону совершеннолетним пациентам в детской больнице не место.

Спустя год Вова Ларионов рассказал, что изменилось в его жизни. Неунывающий молодой человек сейчас ищет работу, но пока безуспешно.

— Мне люди говорят: «У тебя же есть пенсия по инвалидности, сиди дома». Нет. Я хочу работать. Я сам ищу эти вакансии. Созваниваюсь, расспрашиваю. Естественно, я говорю, что рост вот… С ростом проблема… Вот даже сегодня я ходил на собеседование, они сказали, что не берут меня на работу из-за роста, — рассказывает Владимир.

Историю его болезни и жизни смотрите в коротком видео чуть выше.

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