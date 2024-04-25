«Безразлично встал перед светофором»: новосибирец на Toyota Camry не пропустил карету скорой помощи — видео

ГИБДД начала проверку Источник: АСТ-54 Black, Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ГИБДД начала проверку после того, как водитель Toyota Camry не пропустил карету скорой. Инцидент попал на видео.



— Госавтоинспекция города Новосибирска ориентирована на установление всех обстоятельств и решение вопроса о привлечении водителя к административной ответственности, — пояснили в инспекции.

Источник: АСТ-54 Black

Инцидент произошел днем 25 апреля на улице Большевистской.



— Был замечен водитель седана Toyota Camry, который не пропустил автомобиль скорой помощи со спецсигналом и безразлично встал перед светофором, — говорится в посте в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

