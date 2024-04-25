НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

4 м/c,

с-в.

 759мм 40%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,13
EUR 98,71
Реклама

СРОЧНО

Сколько стоят новые поезда для метро Новосибирска

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
В поисках скамеек
Идет жара — куда бежать
Заработал на предсказаниях
Что производят в Сибири
Национализируй это
Напал на школьницу
Рецидивист из «Алькатраса»
НГС в Telegram
Происшествия «Безразлично встал перед светофором»: новосибирец на Toyota Camry не пропустил карету скорой помощи — видео

«Безразлично встал перед светофором»: новосибирец на Toyota Camry не пропустил карету скорой помощи — видео

Инцидент произошел на улице Большевистской

757
10 комментариев
ГИБДД начала проверку

В Новосибирске ГИБДД начала проверку после того, как водитель Toyota Camry не пропустил карету скорой. Инцидент попал на видео.

— Госавтоинспекция города Новосибирска ориентирована на установление всех обстоятельств и решение вопроса о привлечении водителя к административной ответственности, — пояснили в инспекции.

Инцидент произошел днем 25 апреля на улице Большевистской.

— Был замечен водитель седана Toyota Camry, который не пропустил автомобиль скорой помощи со спецсигналом и безразлично встал перед светофором, — говорится в посте в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Ранее Кировский районный суд вынес приговор 26-летнему новосибирцу, который протаранил скорую на перекрестке. Его отправили в колонию-поселение на 3 года.

ПО ТЕМЕ
ДТП Скорая Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Ольга ,  43

Irina,  36

мир,  47

Ольга,  38

Alex,  25

Сергей,  50

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Добавить объявление