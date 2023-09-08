Пострадали шесть человек: новосибирец вылетел на красный и врезался в скорую — что его ждет

Кировский районный суд вынес приговор 26-летнему новосибирцу, который протаранил скорую на перекрестке. Его отправили в колонию-поселения на 3 года.

Авария произошла рано утром 30 октября 2022 года на пересечении Советского шоссе и улицы Петухова. Будучи пьяным водитель белой «Тойоты» пытался проскочить на красный свет и врезался в машину скорой. От сильного удара машина с медиками перевернулась, в разной степени пострадали 6 человек — виновник, экипаж и водитель скорой.