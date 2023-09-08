freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 7/10
usd 98.20
eur 105.28
Тема дняСтали известны подробности диверсии в Новосибирске
Все новости
Все новости

Пострадали шесть человек: новосибирец вылетел на красный и врезался в скорую — что его ждет

В ДТП пострадали 6 человек

1 254

От удара машина перевернулась

Поделиться

Кировский районный суд вынес приговор 26-летнему новосибирцу, который протаранил скорую на перекрестке. Его отправили в колонию-поселения на 3 года.

Авария произошла рано утром 30 октября 2022 года на пересечении Советского шоссе и улицы Петухова. Будучи пьяным водитель белой «Тойоты» пытался проскочить на красный свет и врезался в машину скорой. От сильного удара машина с медиками перевернулась, в разной степени пострадали 6 человек — виновник, экипаж и водитель скорой.

Виновнику аварии назначили 3 года в колонии-поселении

Виновнику аварии назначили 3 года в колонии-поселении

Поделиться

В пятницу, 8 августа, в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области региона сообщили о приговоре виновнику аварии. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ).

— Суд назначил виновному 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

На суде виновный признал вину и раскаялся. Приговор пока не вступил в силу.

На этой неделе, 6 сентября, на Северном объезде Новосибирска произошло смертельное ДТП. В нем погиб водитель автомобиля ВАЗ.

По теме

АварияАвария со скорой помощьюНовосибирскПьяный водительСудПриговор
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter