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Водитель был пьян, проехал на красный — подробности ДТП с участием скорой помощи в Новосибирске

В результате аварии пострадали 6 человек

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От удара машина скорой перевернулась

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Водитель «Тойоты», которая протаранила машину скорой помощи, был в состоянии сильного алкогольного опьянения и пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел 30 октября в 04:22 на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе. 25-летний водитель «Тойоты-Филдер» двигался со стороны Краснообска и попытался проехать перекресток на красный сигнал светофора. Иномарка врезалась в машину скорой помощи, которая двигалась на зеленый сигнал. В результате автомобиль с медиками перевернулся.

— В результате ДТП пострадали 6 человек — экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля 1997 г. р., — сообщили в полиции.

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Позже эксперты установили у водителя «Тойоты» состояние сильного алкогольного опьянения: 0,767 мг/л в выдыхаемом воздухе. Мужчина ранее не судим, водительские права получил в 2021 году. Автоинспекторы составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Главврач станции скорой помощи Александр Балабушевич в разговоре с журналистом НГС отказался комментировать инцидент.

Полицейские продолжат выяснять обстоятельства происшествия.

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