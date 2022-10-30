Водитель был пьян, проехал на красный — подробности ДТП с участием скорой помощи в Новосибирске
В результате аварии пострадали 6 человек
Водитель «Тойоты», которая протаранила машину скорой помощи, был в состоянии сильного алкогольного опьянения и пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Инцидент произошел 30 октября в 04:22 на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе.
— В результате ДТП пострадали 6 человек — экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля 1997 г. р., — сообщили в полиции.
Позже эксперты установили у водителя «Тойоты» состояние сильного алкогольного опьянения: 0,767 мг/л в выдыхаемом воздухе. Мужчина ранее не судим, водительские права получил в 2021 году. Автоинспекторы составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Главврач станции скорой помощи Александр Балабушевич в разговоре с журналистом НГС отказался комментировать инцидент.
Полицейские продолжат выяснять обстоятельства происшествия.