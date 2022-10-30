Машина скорой помощи перевернулась после ДТП с иномаркой — медики в тяжелом состоянии
Авария произошла в Кировском районе
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В ночь на 30 октября в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Фото последствий аварии опубликованы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Авария произошла на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе. Судя по опубликованным фотографиям, после столкновения машина скорой помощи перевернулась на бок, а иномарка врезалась в дерево.
Один из подписчиков сообщил, что ДТП произошло в 5 утра, водитель легкового автомобиля был нетрезв, медики находятся в тяжелом состоянии.
Редакция НГС выясняет подробности.