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Машина скорой помощи перевернулась после ДТП с иномаркой — медики в тяжелом состоянии

Авария произошла в Кировском районе

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В ночь на 30 октября в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Фото последствий аварии опубликованы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Авария произошла на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе. Судя по опубликованным фотографиям, после столкновения машина скорой помощи перевернулась на бок, а иномарка врезалась в дерево.

Один из подписчиков сообщил, что ДТП произошло в 5 утра, водитель легкового автомобиля был нетрезв, медики находятся в тяжелом состоянии.

Редакция НГС выясняет подробности.

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