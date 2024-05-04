«Просто погорячился»: сына судьи обвинили в избиении девушки и угрозах — полиция решила его не наказывать

Девушка съехала от буйного парня и с содроганием вспоминает последние месяцы совместной жизни Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











МВД Новосибирской области отказало в возбуждении уголовного дела на сына федерального судьи Барабинского района Новосибирской области. В январе 2024 года сибирячка обвинила мужчину в рукоприкладстве и угрозах ее жизни. Они жили вместе два года, а потом мужчину словно подменили, говорила девушка: он начал вести себя развязно, распускать руки и высказывать мысли о расправе. Агрессор якобы намекал, что никаких последствий для него не будет — ведь он сын федерального судьи. Теперь же девушка отказывается говорить на эту тему. Подробности истории — в материале НГС.

«Бил вешалкой, таскал за волосы»

Екатерина (имя изменено, но известно редакции) познакомилась с Константином Первушиным в клубе 2,5 года назад. Приятный молодой человек взял у нее номер телефона, завязалась переписка, которая переросла во встречи и отношения. Спустя четыре месяца после знакомства пара съехалась, поселившись в съемной квартире в Дзержинском районе Новосибирска.



— Он на меня произвел впечатление нормального, положительного, адекватного человека. Работал на стройке время от времени, были перерывы. Ничего не предвещало беды, спокойно жили, — вспоминает Екатерина в разговоре с корреспондентом НГС. — Но прошлой осенью Константин стал каким-то агрессивным, начал руку на меня поднимать, угрожать, оскорблять, запугивать. Якобы на почве ревности, хотя поводов я не давала. Как-то он напился и ударил меня, поставив фингал. Бил меня вешалкой, таскал за волосы по всей квартире. Говорил, что убьёт, что на своих двоих мне не ходить и все такое. Говорил, что он сын судьи, что ему за это ничего не будет.



Такое развитие событий заставило девушку собрать вещи и съехать к друзьям. Попытки Константина помириться успехом не увенчались.



— Он в эти моменты был пьян, глаза туманные, бешеные. Было очень страшно. Видно, что руки трясутся, он еле сдерживался, чтобы не ударить вновь. Он с квартиры недавно съехал, но ключи не вернул. Я опасаюсь за свою жизнь на полном серьезе. На днях заменю замок входной, — добавила Екатерина.



Девушка показала НГС скриншоты переписки с угрозами, фотографии последствий применения к ней силы, а также видео, на котором Константин признается, что бил ее. Мы смонтировали все это в одно видео.

С угрозами столкнулась не только сожительница Константина, но и ее юрист. Впрочем, сам сын судьи уверяет, что его пытаются оболгать Источник: Антон Дигаев

«Ответишь за это петушение!»

Екатерина обратилась за помощью в правовой центр «Алмаз». В некоторых случаях, как в этом, юристы центра работают командой. Когда один из специалистов попытался связаться с Константином Первушиным, сам получил угрозы.



— Ты, ***, ответишь за это петушение! Думаешь, тебя силой кто-то убивать, там, бить будет? Нет, такого не будет, тебя просто обоссут приедут прилюдно. Ты че, думаешь оперился, что ли, в своей *** конторе работаешь. Думаешь, все можешь, чепушила? Да, у меня папа в Барабинском суде. Хотя я не живу в ипотеке, у меня есть квартира в городе и не одна. *** тупой ***, — такое голосовое сообщение в мессенджер получил один из юристов «Алмаза». Голос на аудио похож на голос Константина Первушина.



Представитель Екатерины Никита Парченко в действиях Константина усматривает признаки ст. 119 УК «Угроза убийством».



— Статья «Угроза убийством» не требует реального ее доведения до конца, чтобы был определен квалифицирующий признак, достаточно высказать угрозу или намерение убийством и зарядить, например, синяк, как в нашем случае. Судебная практика у нас, к сожалению, так себе работает в подобных ситуациях. Здесь есть и дополнительная сложность: подозреваемый — близкий родственник федерального судьи. Напомню, что сын спецсубъекта находится под государственной защитой. Именно поэтому одно из заявлений нами было подано в ФСБ. Также мы обратились в СК, прокуратуру и МВД, — рассказал Парченко.



Заявления были поданы в конце декабря 2023 года. 3 мая в «Алмазе» сообщили редакции, что по жалобам принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.



— Ситуация странная: сначала наша клиентка по своей инициативе прекратила сотрудничество. По нашим сведениям, жалобы в СК и ФСБ спустили в МВД, а полиция не нашла в действиях Первушина состава преступления. Решили, что парень «просто погорячился». Предполагаем, что на его сожительницу оказали некое давление, чтобы та не упиралась, — сообщили НГС в «Алмазе».

3 мая бывшая девушка Константина Первушина ответила на звонок журналиста НГС, но повесила трубку, едва услышав о мужчине.

«Личное на публичное»

Константин — сын судьи Барабинского районного суда Юрия Первушина, работающего в этом статусе с 2005 года. Помощник Юрия Первушина заявил НГС, что судья «не общается с журналистами». На письменный запрос редакции с января 2024 года ответ так и не поступил.

Сам Константин в январе заявил НГС, что Екатерина его оболгала.



— Я ее не бил и ей не угрожал, ни лично, ни в сообщениях. Мы с ней жили вместе, ничего такого не было, — говорил Константин Первушин. Он также добавил, что не «хотел бы выносить личное на публичное».



3 мая мужчина не ответил на звонки НГС.

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