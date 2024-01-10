«Говорил, что ему ничего не будет»: сына новосибирского судьи обвинили в избиении девушки и угрозах убийством

«Бил вешалкой, таскал за волосы»

Екатерина (имя изменено, но известно редакции) познакомилась с Константином Первушиным в клубе 2,5 года назад. Приятный молодой человек взял у нее номер телефона, завязалась переписка, которая переросла во встречи и отношения. Спустя четыре месяца после знакомства пара съехалась, поселившись в съемной квартире в Дзержинском районе Новосибирска.



— Он на меня произвел впечатление нормального, положительного, адекватного человека. Работал на стройке время от времени, были перерывы. Ничего не предвещало беды, спокойно жили, — вспоминает Екатерина в разговоре с корреспондентом НГС. — Но прошлой осенью Константин стал каким-то агрессивным, начал руку на меня поднимать, угрожать, оскорблять, запугивать. Якобы на почве ревности, хотя поводов я не давала. Как-то он напился и ударил меня, поставив фингал. Бил меня вешалкой, таскал за волосы по всей квартире. Говорил, что убьёт, что на своих двоих мне не ходить и все такое. Говорил, что он сын судьи, что ему за это ничего не будет.

