«Бил и требовал молчать!». Суд разделил родных братьев между мамой и отцом-адвокатом в Новосибирске

Когда Екатерина забрала мальчиков и съехала на съемную квартиру, Тимофея это не устроило: он обратился в суд с требованием определения места жительства сыновей.



«Она неадекватна!»

Тимофей заявил НГС, что бывшая жена его оклеветала и он никогда не поднимал руку ни на нее, ни на своих детей.



— Информация о рукоприкладстве в отношении бывшей жены и детей — абсолютная неправда. Я никогда не поднимал на них руку. Екатерина ведет себя неадекватно, при свидетелях бросалась на меня с кулаками. Ее заявления не имеют никакого отношения к истине, — утверждает Тимофей.

В рамках судебного процесса по определению места жительства общих детей разведенной пары проведена экспертиза их психологического и эмоционального состояния.

— Дети в силу возраста не понимают сложившихся обстоятельств, ожидают, что родители помирятся и они будут жить все вместе. Отрицательное воздействие на детей имеют межличностные конфликты между отцом и матерью. При этом семейный конфликт привел к формированию коалиций: степень привязанности младшего к отцу невысокая, к матери — высокая. У старшего наоборот: он больше тяготеет к отцу, чем к матери, — следует из заключения судебной экспертизы (есть в распоряжении НГС).