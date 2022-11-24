«Бил и требовал молчать!». Суд разделил родных братьев между мамой и отцом-адвокатом в Новосибирске

Жительница Новосибирска развелась с мужем-адвокатом после семи лет брака. Причиной она называет агрессивное поведение супруга и рукоприкладство. Ранее работавший в прокуратуре мужчина транслирует прямо противоположную версию, упрекая бывшую жену в клевете и неадекватности. Но проблема в другом: страдают их общие сыновья. Решением суда мальчиков разделили, на фоне стресса старший может вообще не закончить школу. В запутанном конфликте разбирался журналист НГС Виктор Бобровников.
«Твое дело — борщи и дети»
В 2012-м Екатерина писала дипломную работу, заканчивая НГПУ, а в свободное время ходила в спортзал. Именно на тренировках она познакомилась со своим будущим мужем Тимофеем. Статный подтянутый мужчина сразу приглянулся девушке. Тимофей рассказал о том, что недавно овдовел и в одиночку воспитывает пятилетнюю дочь, работая помощником прокурора. У пары завязались отношения, и вскоре Екатерина съехалась со своим избранником.
— В то время Тимофей сдавал экзамены на адвоката. В прокуратуре работать ему надоело. Я переехала к нему, мы начали жить втроем с его дочерью. Он почему-то запрещал ей общаться с семьей умершей матери. Тогда я не придала этому особого значения, хотя надо было бы, — начала свой рассказ Екатерина.
Екатерина забеременела и родила Тимофею сына, а потом еще одного.
— Старший сын родился с гипоксией и немного отставал в развитии, у него молоко не усваивалось. Тяжелый период декрета был у меня, затянулся он в итоге на семь лет из-за второго ребенка в том числе. Именно в этот период наши отношения с Тимофеем начали рушиться: видимо, у каждого наступает период, когда профессиональная деформация берет верх. Так и с моим мужем случилось: стерлись внутренние границы дозволенного, — говорит Екатерина.
Когда настало время выходить из декретного отпуска, муж воспротивился намерению Екатерины работать.
— Тимофей говорил, что мне незачем работать, тогда и начались неадекватные поступки, оскорбления. Мол, женщина должна стирать, борщи готовить, растить детей и всё. Он начал угрожать мне: говорил, что я лишусь имущества и детей, если буду своевольничать. Якобы за десятилетний период работы в прокуратуре и теперь после получения статуса адвоката у него появились связи: неважно какие, все равно проиграю в итоге я, — продолжила Екатерина.
К 2020 году противоречия между супругами достигли критической точки. Екатерина решила развестись с мужем, объясняя поступок агрессией Тимофея по отношению к ней и детям. В конечном итоге от семейных ссор больше всех пострадали родившиеся в браке мальчишки.
«Это — чтобы бить!»
За семилетний декрет Екатерина приложила массу усилий по адаптации старшего сына с гипоксией. Медики в один голос прочили ему коррекционную школу из-за задержек в развитии. Однако упорство его мамы сыграло роль: мальчик пошел в первый класс обычной школы.
В сентябре 2020 года супруги расторгли брак, но какое-то время еще жили под одной крышей. По словам Екатерины, Тимофей тогда начал поколачивать и ее, и старшего сына. В начале 2021 года она обратилась в полицию с заявлением о побоях. В Городской клинической больнице
Екатерина несколько раз подавала заявления в полицию на своего супруга.
— После беседы с участковым бывший муж мне сказал: «Не смей выносить сор из избы. Не нравится что-то — иди куда хочешь, тут всё мое. Тогда ты останешься без детей и будешь жить на улице!». Он пытался заставить меня есть какие-то таблетки, а когда я отказалась — опять ударил. Я забрала детей и переехала в другой район города на съемную квартиру, — говорит Екатерина.
В ГУ МВД по Новосибирской области НГС подтвердили, что Екатерина трижды обращалась с заявлениями о противоправных действиях мужа. Однако расследование обстоятельств получения травм не было доведено до конца именно из-за непоследовательности женщины, считают в МВД.
— По заявлениям заявительница была опрошена и нарочно (на руки. — Прим. ред.) под роспись получила определение о назначении судебной медицинской экспертизы. С гражданином, указанным в заявлениях, была составлена беседа. В телефонном разговоре женщина пояснила, что отказывается проходить судебно-медицинскую экспертизу. По материалам проверок вынесены определения об отказе в возбуждении дел об административном правонарушении в связи отсутствием события правонарушения, — говорится в ответе МВД НСО на запрос НГС.
Когда Екатерина забрала мальчиков и съехала на съемную квартиру, Тимофея это не устроило: он обратился в суд с требованием определения места жительства сыновей.
«Она неадекватна!»
Тимофей заявил НГС, что бывшая жена его оклеветала и он никогда не поднимал руку ни на нее, ни на своих детей.
— Информация о рукоприкладстве в отношении бывшей жены и детей — абсолютная неправда. Я никогда не поднимал на них руку. Екатерина ведет себя неадекватно, при свидетелях бросалась на меня с кулаками. Ее заявления не имеют никакого отношения к истине, — утверждает Тимофей.
В рамках судебного процесса по определению места жительства общих детей разведенной пары проведена экспертиза их психологического и эмоционального состояния.
— Дети в силу возраста не понимают сложившихся обстоятельств, ожидают, что родители помирятся и они будут жить все вместе. Отрицательное воздействие на детей имеют межличностные конфликты между отцом и матерью. При этом семейный конфликт привел к формированию коалиций: степень привязанности младшего к отцу невысокая, к матери — высокая. У старшего наоборот: он больше тяготеет к отцу, чем к матери, — следует из заключения судебной экспертизы (есть в распоряжении НГС).
Решением суда Октябрьского района Новосибирска от 9 ноября 2021 место жительства старшего сына определено с отцом, младшего постановили оставить с матерью. Женщина, в свою очередь, не согласна с позицией суда. Она убеждена, что бывший прокурор, а ныне адвокат ведет себя нечестно.
— От меня несколько раз отказывались юристы. Сначала заключали договор, потом сами приходили или просили расторгнуть. Связи Тимофея оказывают влияние на наши суды: какие-то странные выводы экспертов, непонятного происхождения справки и прочее. Но главное — мой бывший муж не в состоянии уделить моему сыну должное внимание и заботу с учетом особенностей мальчика. Я нахожусь в отчаянии и очень по нему скучаю, — говорит Екатерина.
Ее бывший супруг говорит прямо противоположное.
— После каждой встречи с матерью старший сын возвращается в слезах. Он не получает от матери любви, о которой она трубит на каждом шагу. Я обратился в суд, чтобы мне позволили видеться с младшим сыном. В рамках этого процесса мы будем инициировать проверку психического состояния Екатерины, — сообщил НГС Тимофей.
В профиле Тимофея на сайте поиска юристов говорится: «Эксперт по уголовной защите. Веду дела любой категории сложности. Предлагаю начать с очной консультации, изучения проблемы, анализа перспектив. Зарегистрирован в Минюсте, стаж более 20 лет». Видимо, под стажем адвокат имеет в виду и опыт работы в прокуратуре.
Также адвокат рекомендовал редакции НГС не публиковать материал о семейном конфликте в интересах детей и во избежание последствий.
Семейный конфликт негативно отразился на успеваемости и психическом состоянии старшего ребенка, отметили в школе, где учится мальчик.
— В общении очень сдержан, тревожен. Тест показал неумение справляться с внешними стрессовыми факторами. Работоспособность неустойчивая, ошибки, которые он делает, свидетельствуют о недостатках визуального мышления, слабой оперативной памяти, нарушении объемных характеристик внимания. Интеллектуальный уровень — нижняя граница возрастной нормы, — говорится в психологической характеристике на третьеклассника от 18 ноября 2022 года.
В распоряжении НГС есть и другая справка из школы, датированная февралем 2021 года. В ней о мальчике говорится только хорошее, педагоги не отметили ничего, о чем стоило бы тревожиться.
Ранее мы рассказали историю женщины, у которой забрали новорожденного ребенка. 33-летнюю Юлию ждут экспертиза и суд: она будет доказывать, что может заботиться о ребенке.