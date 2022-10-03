«Сказали: малышку не отдадут, потому что ее мать — инвалид, недееспособная». История женщины, у которой забрали новорожденного ребенка

Пенсионерка вдруг расцветает и вспоминает: «Самое-то главное, Юля же девять лет не чувствовала запахи, нос был так сильно сломан, травмы. Вкус еды не чувствовала. А тут она родила и мне звонит, говорит: «Мама, ребенок пахнет кузнечиком, травой». Понимаете? А до этого мне профессор один говорил, что с мозгом так и бывает — в какой-то момент щелкнет, и всё придет. А тут материнство повлияло».



Юлия на этом моменте тоже улыбается, но тут же хмурится, а потом и вовсе начинает быстро с нарастающими всхлипами сетовать:



— Я не вижу ребеночка. Они как будто специально: что опека, что в больнице — будто я не человек. И они тычут в меня, что такой закон у нас, такой закон. Но они разбираться на деле не хотят. Поговорили бы с врачом, какая я была и какая стала. Они говорят, что не могут сейчас доверить мне ребенка, но в роддоме давали его в руки, кормить грудью давали. Привязывали, а потом резко оторвали. Я прихожу кормить ребеночка, а он у меня в шапочке и укутанный. «Мы увозим». А мне что делать? И маму обвиняют в моей беременности. Она должна была меня, что ли, на цепь посадить, а мне научиться гавкать? В опеке говорю — у меня есть своя голова. Папа ребенка меня не насиловал, я встречалась с ним осознанно, это было мое решение. А они в бумажку тыкают: «Нету у тебя своей головы, жди суда». А доченька моя в это время будет одна, в доме малютки, без меня, — уже не сдерживаясь, заходится слезами Юлия.

