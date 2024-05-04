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Животные эксклюзив «Первое поколение в середине мая»: названы все сроки вылета новосибирских комаров в 2024 году

«Первое поколение в середине мая»: названы все сроки вылета новосибирских комаров в 2024 году

Пик активности кровососов ожидается в конце июня

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Численность комаров будет увеличиваться с прогревом воды в водоемах Новосибирской области

Комары начнут докучать жителям Новосибирской области уже со второй половины мая. При этом в 2024 году количество кровососов будет примерно столько же, сколько и в прошлом году.

Как рассказал НГС старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Юрченко, в этом году сложилась благоприятная обстановка для развития комаров.

— Удалось изучить данные по югу и юго-западу Новосибирской области. Получается, что количество личинок примерно то же, что и в прошлом году. Но их численность быстро нарастает, поскольку много временных водоемов, которые будут существовать продолжительные время. С прогревом воды будет увеличиваться численность комаров, — отметил специалист.

Первые комары появятся в середине мая, их активный выплод будет проходить на территории южных районов области — Краснозерского, Баганского и Карасукского. На остальной территории активное размножение кровососов начнется в конце мая-начале июня. Ближе к середине лета — в конце июня и начале июля — количество комаров снова вырастет и достигнет своего пика.

Ранее специалисты рассказали, что мошки-кровососы в Новосибирской области начнут активное размножение уже в конце мая. Мы узнали все даты активности вредителей летом 2024 года.

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Новосибирская область СО РАН Комары Вредители
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