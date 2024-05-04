«Первое поколение в середине мая»: названы все сроки вылета новосибирских комаров в 2024 году

Численность комаров будет увеличиваться с прогревом воды в водоемах Новосибирской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Комары начнут докучать жителям Новосибирской области уже со второй половины мая. При этом в 2024 году количество кровососов будет примерно столько же, сколько и в прошлом году.



Как рассказал НГС старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Юрченко, в этом году сложилась благоприятная обстановка для развития комаров.



— Удалось изучить данные по югу и юго-западу Новосибирской области. Получается, что количество личинок примерно то же, что и в прошлом году. Но их численность быстро нарастает, поскольку много временных водоемов, которые будут существовать продолжительные время. С прогревом воды будет увеличиваться численность комаров, — отметил специалист.



Первые комары появятся в середине мая, их активный выплод будет проходить на территории южных районов области — Краснозерского, Баганского и Карасукского. На остальной территории активное размножение кровососов начнется в конце мая-начале июня. Ближе к середине лета — в конце июня и начале июля — количество комаров снова вырастет и достигнет своего пика.

