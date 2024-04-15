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Животные эксклюзив «Первое поколение в конце мая»: названы все сроки вылета новосибирских мошек-кровососов в 2024 году

«Первое поколение в конце мая»: названы все сроки вылета новосибирских мошек-кровососов в 2024 году

На активность насекомых могут повлиять паводковые воды из Республики Алтай

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В 2024 году мошки будут активными до 25 сентября

В Новосибирской области в 2024 году ожидается повышенная активность мошек-кровососов. Информацией об этом с НГС поделилась кандидат биологических наук, ученый-секретарь Людмила Петрожицкая.

Ученая заявила, что мошки развиваются в проточных водоёмах — там, где скорость течения воды составляет 0,2–0,3 метра в секунду.

— Первое поколение мошек вылетает у нас в конце мая и начинает постепенно отрождаться в малых водотоках до третьей декады июня. В третьей декаде июня температура воды в Ине и Берди прогревается до 19–20 градусов — тогда и начинается активный вылет мошек. В Ине и Берди кровососы рождаются с первых чисел июня и до двадцатых чисел. В двадцатых числах июня идет новые поколения мошек начинают появляться в реке Обь. В первой декаде июля ожидается максимум вылета мошек, — заявила Петрожицкая.

На ситуацию с кровососами может повлиять вторая волна паводка, которая наступает в конце июня. Если талые воды с гор Республики Алтай попадут в реки в Новосибирской области в июне, то активное размножение мошек-кровопийц может затянуться — до конца июля.

— В августе отрождается второе поколение мошек, которые появляются в Берди и Ине. Они будут активными примерно до 25 сентября. Когда среднесуточная температура в регионе станет ниже +5 градусов — кровососы перестанут летать, — отметила Петрожицкая.

Ранее жители пятиэтажки на улице Трикотажной в Новосибирске пожаловались на гигантских слизней. Биолог рассказал, кто еще может жить в квартирах новосибирцев.

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