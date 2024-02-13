Вчера вас напугали гигантские слизни из пятиэтажки на Трикотажной. Кто еще может вылезти из-под ванной? Жуткий обзор

Биолог Николай Онистратенко вместе со студентами занялся исследованием собственных экосистем в рамках изучаемых дисциплин. Работа оказалась масштабной, три группы студентов сначала описали видовое разнообразие собственных и арендованных комнат, блоков в общежитии, квартир, городских особняков и загородных вилл, а потом обобщали, усредняли, строили связи и делали выводы. И рассказывали про тех, кто находится с нами рядом.



— Студенты искали везде. Под кроватями, за холодильниками с ватными палочками даже старательно лазили. Многие впервые задумались: «А кто с ними живет и почему не скидывается?» — смеется преподаватель ВолГУ. — Ладно за аренду не платит. Но, кто-то же явно поджирает из холодильника? И не только! Не удивлюсь, если муравьи своим коллективным разумом научились поджирать даже вайфай. Представьте насекомый разум, рассредоточенный по множеству тел и объединенный биохимическими связями. Нельзя исключать, что пока мы спим или отсутствуем дома, они видосики постят, просят донаты, а заодно и майнят крипту.