«Руками лучше не брать»: что за жуткие огромные слизни атаковали квартиры новосибирской пятиэтажки? Ответ ученого

Новосибирский биолог Алексей Яновский объяснил, что за слизни атаковали дом на Трикотажной 60/2, после того как в пятиэтажке затопило горячей водой подвал.
— По-видимому. это большой желтый слизень. Питается он грибами, например плесенью, домовым грибком и тому подобным. Его могли привезти случайно в виде икры из южной или западной Европы. Слизни поселились в подвале и там развелись, — пояснил ученый.
Как отметил Алексей Яновский, как таковой, слизни не несут опасности для человека, но на себе они могут переносить плесень.
— На своем теле они могут переносить плесень и разные бактерии из подвала. Для людей они не опасны, но лучше всё же голыми руками их не трогать, — отметил специалист.
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