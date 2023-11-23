Дети перестали есть: школу в Ленинском районе атаковали тараканы — до этого насекомых потравили

В Ленинском районе Новосибирска школу
Как рассказала на прошлой неделе редакции НГС мама двух школьниц, представившаяся Татьяной, такого в школе не было никогда. Тараканов дети видят каждый день, и они залезли во все кабинеты, их видели даже в сушилке. Детям, когда они сушили руки, насекомые упали в ладони.
— Старшая дочь их фотографировала. Они по стене лазят, по одежде, я понимаю, там один-два таракана в туалете, терпимо. Но в таком количестве — это просто ужас. В школе сказали, что потравили на каникулах. Вот дети с каникул вышли и увидели это всё, — поделилась Татьяна.
Как добавила Татьяна, ее дочери и половина учеников в школе перестали питаться в столовой. Мама учениц соглашается, что после дезинсекции бывает такое, что тараканы вылазят из закоулков. Но в школе это продолжается не первый день и их медленно убирают.
В пресс-службе мэрии Новосибирска подтвердили, что родители жалуются на тараканов в школе
МБОУ СОШ
— В соответствии с представленными актами обработок также ежемесячно проводится дезинсекция в помещениях пищеблока согласно договора между оператором питания МАУ «Комбинат питания «Ленинского района» и ООО «Областной центр дезинфекции», — добавили в пресс-службе мэрии.
Во время проверки сотрудники департамента установили, что школа соблюдает все сроки дезинсекции. Чиновники рекомендовали директору МБОУ СОШ
— Как следует из объяснений руководителя, в образовательной организации проводятся дополнительные мероприятия по дезинсекции с использованием сухих средств дезинсекции и ловушек, предоставленных специализируемой организацией, — добавили в мэрии Новосибирска.
На конец ноября в школе запланировали еще раз потравить тараканов. Мэрия держит ситуацию на контроле.
В начале октября мы рассказывали о том, что в доме на Карамзина, 34 появилось много тараканов. Некоторые жильцы считают, что насекомые расползаются из квартиры, в которой хозяин собирает мусор.