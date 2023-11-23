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Дети перестали есть: школу в Ленинском районе атаковали тараканы — до этого насекомых потравили

Дети видят десятки насекомых каждый день

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Дочь Татьяны сфотографировала скопление насекомых

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В Ленинском районе Новосибирска школу № 67 атаковали тараканы. В мэрии объяснили, с чем это связано.

Как рассказала на прошлой неделе редакции НГС мама двух школьниц, представившаяся Татьяной, такого в школе не было никогда. Тараканов дети видят каждый день, и они залезли во все кабинеты, их видели даже в сушилке. Детям, когда они сушили руки, насекомые упали в ладони.

— Старшая дочь их фотографировала. Они по стене лазят, по одежде, я понимаю, там один-два таракана в туалете, терпимо. Но в таком количестве — это просто ужас. В школе сказали, что потравили на каникулах. Вот дети с каникул вышли и увидели это всё, — поделилась Татьяна.

Как добавила Татьяна, ее дочери и половина учеников в школе перестали питаться в столовой. Мама учениц соглашается, что после дезинсекции бывает такое, что тараканы вылазят из закоулков. Но в школе это продолжается не первый день и их медленно убирают.

В пресс-службе мэрии Новосибирска подтвердили, что родители жалуются на тараканов в школе № 67. После жалоб в учреждение сотрудники департамента образования проверили информацию.

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Дети видят тараканов на уроках и переменах

Видео: читательница НГС

МБОУ СОШ № 67 в 2023 году заключила контракт с ООО «Глобус» на дезинсекцию помещений. По условиям контракта травили тараканов пять раз в год: 27 марта, 23 июня, 22 августа и 31 октября. Последний раз выпал на осенние каникулы, когда детей в школе не было.

— В соответствии с представленными актами обработок также ежемесячно проводится дезинсекция в помещениях пищеблока согласно договора между оператором питания МАУ «Комбинат питания «Ленинского района» и ООО «Областной центр дезинфекции», — добавили в пресс-службе мэрии.

Во время проверки сотрудники департамента установили, что школа соблюдает все сроки дезинсекции. Чиновники рекомендовали директору МБОУ СОШ № 67 усилить контроль за эффективностью таких мероприятий и за соблюдением требований к организации и проведению дезинсекции.

— Как следует из объяснений руководителя, в образовательной организации проводятся дополнительные мероприятия по дезинсекции с использованием сухих средств дезинсекции и ловушек, предоставленных специализируемой организацией, — добавили в мэрии Новосибирска.

На конец ноября в школе запланировали еще раз потравить тараканов. Мэрия держит ситуацию на контроле.

В начале октября мы рассказывали о том, что в доме на Карамзина, 34 появилось много тараканов. Некоторые жильцы считают, что насекомые расползаются из квартиры, в которой хозяин собирает мусор.

ТараканыШколаНовосибирскЛенинский район
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