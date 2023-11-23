Дети перестали есть: школу в Ленинском районе атаковали тараканы — до этого насекомых потравили

На конец ноября в школе запланировали еще раз потравить тараканов. Мэрия держит ситуацию на контроле.

В начале октября мы рассказывали о том, что в доме на Карамзина, 34 появилось много тараканов. Некоторые жильцы считают, что насекомые расползаются из квартиры, в которой хозяин собирает мусор.