НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

сев.

 745мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,05
EUR 98,64
Реклама

СРОЧНО

Новосибирцы — о планах на строительство 3 мостов

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Ликвидируют похоронный дом ИМИ
Как провести майские
Сети остановились в развитии
Идти к врачу или нет
Тестируем неудобные электрички
Онлайн-неделя моды
Список для чтения на майские
НГС в Telegram
Здоровье Все напряжено с сифилисом: какие пациенты приходят в новосибирский кожвен и что они туда несут

Все напряжено с сифилисом: какие пациенты приходят в новосибирский кожвен и что они туда несут

Для профилактики врач рекомендует регулярно обследоваться

1 427
11 комментариев
Врач также назвала категории пациентов, которые часто переносят венерические заболевания

Главный дерматовенеролог Новосибирской области Виктория Онипченко назвала половые инфекции, наиболее распространенные в регионе.

— В регионе сохранятся стабильная, но напряженная ситуация с заболеваемостью сифилисом и другими ИППП (инфекции, передающиеся половым путем). Число заболевших снижается, но по прежнему высок удельный вес инфекций среди подростков, беременных и ВИЧ-инфицированных. Идет снижение числа заболевших благодаря профилактическим мероприятиям, но ситуация с инфекциями, передаваемыми половым путем, остается напряженной, — передает слова дерматовенеролога Минздрав НСО.

Врач отметила, что в регионе болеет много пациентов фертильного возраста, при этом чаще мужчины старше 40 лет. Сифилис выявляли у беременных женщин. Если женщина пренебрегает обследованием, то у ребенка может появится врожденный сифилис. Для профилактики таких ситуаций нужно вовремя вставать на учет в женской консультации и трижды во время беременности проходить обследование.

Виктория Онипченко добавила, что помимо сифилиса в регионе распространен трихомониаз. При этом, утверждает она, моноинфекций обычно не бывает — чаще происходит сочетание трихомониаза и гонореи или трихомониаза и хламидиоза.

Вторая группа пациентов, за которой пристально наблюдают врачи областного кожвендиспансера — подростки.

— Подростки в возрасте 15–18 лет заражаются чаще всего. Происходит это потому, что дети начинают интересоваться половой жизнью, а информацию о половом контакте черпают в Сети. При этом, они не знают, что такое защищенный секс. Часто первый сексуальный опыт оказывается для них негативным в плане заражения инфекциями, — говорит Онипченко.

Ситуация с заболеваниями ИППП актуальная для всей страны, так как люди не проводят профилактические мероприятия, не приходят на обследования, у них много беспорядочных половых связей, незащищенный секс и большое количество половых партнеров.

— Гонорея, трихомониаз, хламидиоз и другие инфекции при переходе в хроническую форму приводят к бесплодию. В тяжелых случаях могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний или усугубить их, — заявила врач.

Вылечить такие заболевания без врача невозможно, а лечение «народными методами» приведет к их переходу в хроническую форму. Также опасно самолечение антибиотиками. Врачи рекомендуют регулярно проходить обследования на ВИЧ, сифилис и другие половые инфекции в кожно-венерическом диспансере. Записаться к врачу можно по номеру 122, через сайт reg.nso.ru или «Госуслуги».

Ранее НГС писал, что молодую сибирячку муж заразил ВИЧ. Она едва не умерла от перелома, но нашла в себе силы жить.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
ВИЧ ИППП Врач Кожвендиспансер
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Мнение
Водолеям — выигрыш, Козерогам — отговорки: чего ждать в мае всем знакам Зодиака. Таро-прогноз
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Анатолий Михайлов,  76

Aliksandr,  30

Сергей Алимов,  33

Ринат,  42

Анна,  31

Сергей,  50

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление