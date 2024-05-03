Все напряжено с сифилисом: какие пациенты приходят в новосибирский кожвен и что они туда несут

— В регионе сохранятся стабильная, но напряженная ситуация с заболеваемостью сифилисом и другими ИППП (инфекции, передающиеся половым путем). Число заболевших снижается, но по прежнему высок удельный вес инфекций среди подростков, беременных и ВИЧ-инфицированных. Идет снижение числа заболевших благодаря профилактическим мероприятиям, но ситуация с инфекциями, передаваемыми половым путем, остается напряженной, — передает слова дерматовенеролога Минздрав НСО.

Врач отметила, что в регионе болеет много пациентов фертильного возраста, при этом чаще мужчины старше 40 лет. Сифилис выявляли у беременных женщин. Если женщина пренебрегает обследованием, то у ребенка может появится врожденный сифилис. Для профилактики таких ситуаций нужно вовремя вставать на учет в женской консультации и трижды во время беременности проходить обследование.

