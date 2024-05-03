Все напряжено с сифилисом: какие пациенты приходят в новосибирский кожвен и что они туда несут

Главный дерматовенеролог Новосибирской области Виктория Онипченко назвала половые инфекции, наиболее распространенные в регионе.
— В регионе сохранятся стабильная, но напряженная ситуация с заболеваемостью сифилисом и другими ИППП (инфекции, передающиеся половым путем). Число заболевших снижается, но по прежнему высок удельный вес инфекций среди подростков, беременных и ВИЧ-инфицированных. Идет снижение числа заболевших благодаря профилактическим мероприятиям, но ситуация с инфекциями, передаваемыми половым путем, остается напряженной, — передает слова дерматовенеролога Минздрав НСО.
Врач отметила, что в регионе болеет много пациентов фертильного возраста, при этом чаще мужчины старше 40 лет. Сифилис выявляли у беременных женщин. Если женщина пренебрегает обследованием, то у ребенка может появится врожденный сифилис. Для профилактики таких ситуаций нужно вовремя вставать на учет в женской консультации и трижды во время беременности проходить обследование.
Виктория Онипченко добавила, что помимо сифилиса в регионе распространен трихомониаз. При этом, утверждает она, моноинфекций обычно не бывает — чаще происходит сочетание трихомониаза и гонореи или трихомониаза и хламидиоза.
Вторая группа пациентов, за которой пристально наблюдают врачи областного кожвендиспансера — подростки.
— Подростки в возрасте 15–18 лет заражаются чаще всего. Происходит это потому, что дети начинают интересоваться половой жизнью, а информацию о половом контакте черпают в Сети. При этом, они не знают, что такое защищенный секс. Часто первый сексуальный опыт оказывается для них негативным в плане заражения инфекциями, — говорит Онипченко.
Ситуация с заболеваниями ИППП актуальная для всей страны, так как люди не проводят профилактические мероприятия, не приходят на обследования, у них много беспорядочных половых связей, незащищенный секс и большое количество половых партнеров.
— Гонорея, трихомониаз, хламидиоз и другие инфекции при переходе в хроническую форму приводят к бесплодию. В тяжелых случаях могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний или усугубить их, — заявила врач.
Вылечить такие заболевания без врача невозможно, а лечение «народными методами» приведет к их переходу в хроническую форму. Также опасно самолечение антибиотиками. Врачи рекомендуют регулярно проходить обследования на ВИЧ, сифилис и другие половые инфекции в кожно-венерическом диспансере. Записаться к врачу можно по номеру 122, через сайт reg.nso.ru или «Госуслуги».
Ранее НГС писал, что молодую сибирячку муж заразил ВИЧ. Она едва не умерла от перелома, но нашла в себе силы жить.