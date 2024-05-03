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Авто проблема Цены на лоб вылезли. АВТОВАЗ повышает стоимость Lada в мае

Цены на лоб вылезли. АВТОВАЗ повышает стоимость Lada в мае

Руководство завода жалуется на санкционные риски

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АВТОВАЗ готовится к очередному повышению цен. Возможно, неоднократному

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов намекнул на скорое повышение цен автомобилей Lada, заявив, что их стоимость зафиксирована только до мая и есть предпосылки к ее увеличению.

— Себестоимость производства за последний период серьезным образом возросла, увеличились санкционные риски, — заявил он ТАСС. — И из-за этого, соответственно, и АВТОВАЗ, и наши поставщики компонентной базы вынуждены применять сложные логистические и финансовые цепочки. И всё это создает предпосылки для пересмотра цен. В ближайшее время примем выверенное решение. Это будет точно меньше инфляции. Меньше инфляции, накопленной за текущий период 2024 года.

По итогам 2023-го официальная инфляция составила 7,42%. Поскольку Максим Соколов говорил о первых четырех месяцах года, видимо, повышение ограничится величиной 2–2,5%, что в стоимости Lada Granta составляет 14–32 тысячи рублей, Vesta — 30–60 тысяч рублей.

В прошлом году АВТОВАЗ менял стоимость автомобилей неоднократно: Lada Granta активнее дорожала весной, а вышедшая летом Lada Vesta несколько раз прибавила осенью. В начале этого года цены слегка откатились: АВТОВАЗ добавил новые комплектации, которые позволили опустить цену базовой Vesta ближе к 1,5 миллиона рублей. Приятно удивила и небольшая доплата за вышедшую недавно версию с вариатором.

Доплата за вариатор составила 75 тысяч рублей — это даже меньше, чем в 2021 году

На положении завода все сильнее сказываются санкции, которые ограничивают доступ к импортируемым технологиям. Вероятно, поэтому тольяттинский автогигант вышел из проекта по реанимации бывшего завода Nissan да и в целом выпуск автомобилей XCITE забуксовал.

АВТОВАЗ явно испытывает дискомфорт от снижения цен на китайские автомобили, и самый яркий пример: внезапный обвал стоимости «Москвичей» (JAC JS4 и A5), которые вторглись на поляну Lada Vesta. Подешевел и ряд других «китайцев», например, Changan Alsvin стоит сейчас от 1,65 миллиона рублей с учетом прямой скидки. Об агрессивном поведении китайских марок говорил Максим Соколов, предлагая резко увеличить утилизационный сбор.

Многие китайские бренды, осуществляя агрессивную экспансию, начинают «пробивать» планку утильсбора и заходить на традиционные для нас рынки.

Не исключено, что майское повышение цен будет лишь разминкой, и АВТОВАЗ расчищает путь, предлагая Минпромторгу нарастить утилизационные сборы с 300 до 550 тысяч рублей уже в 2024 году, а в перспективе — до миллиона рублей.

— Благодаря усилению защиты рынка импорт готовых автомобилей должен быть замещен инвестициями в их производство в стране. Вырастет локальное производство в России, станет больше заказов у компонентной отрасли, появятся новые технологии и рабочие места, снизится стоимость компонентов, пойдут вниз цены на новые автомобили, вырастет рынок, — объяснил глава АВТОВАЗа.

При этом китайские марки и сейчас находят возможности для снижения цен, и в апреле многие урезали стоимость сразу на полмиллиона рублей, чем, видимо, вызвали повышенную тревожность руководства АВТОВАЗа.

Ближайшая премьера АВТОВАЗа — это возвращение в строй универсала Largus, но уже не тольяттинской, а ижевской сборки

С апреля ввоз автомобилей в Россию усложнился — вот что думают об этом сами импортеры. Кроме того, начались зачистки перекупщиков, в том числе сотрудников автосалонов.

ПО ТЕМЕ
АВТОВАЗ Автопром Повышение цен Авторынок
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