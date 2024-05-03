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Мой дом Прокуратура начала проверку после заявлений о плохом запахе воды из крана в новосибирских квартирах

Прокуратура начала проверку после заявлений о плохом запахе воды из крана в новосибирских квартирах

Ведомство даст оценку действиям должностных лиц

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Ранее «Горводоканал» заявил, что вся вода соответствует нормам

Прокуратура организовала проверку после того, как жители Новосибирска массово заявили о неприятном запахе воды из кранов своих квартир.

— Организована проверка сведений о несоответствии водоснабжения требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, наличию угрозы для жизни граждан, — отметили в ведомстве в ответ на запрос редакции НГС.

Ранее десятки новосибирцев, живущих в разных частях города, пожаловались в редакцию как на холодную, так и на горячую воду.

На запрос корреспондента НГС об этой проблеме «Горводоканал» ответил, что ресурс, который подается через централизованную систему холодного водоснабжения, безопасен для здоровья и соответствует гигиеническим нормам.

Позже по вопросу воды в пресс-службе мэрии, сославшись на департамент ЖКХ, уточнили следующее:

— В адрес МУП города Новосибирска «Горводоканал» направлен запрос о проведении проверок и принятии мер.

Ранее жители дома в центре Новосибирска жаловались на трупную вонь.

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