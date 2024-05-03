Прокуратура начала проверку после заявлений о плохом запахе воды из крана в новосибирских квартирах

Ранее «Горводоканал» заявил, что вся вода соответствует нормам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Прокуратура организовала проверку после того, как жители Новосибирска массово заявили о неприятном запахе воды из кранов своих квартир.



— Организована проверка сведений о несоответствии водоснабжения требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, наличию угрозы для жизни граждан, — отметили в ведомстве в ответ на запрос редакции НГС.



Ранее десятки новосибирцев, живущих в разных частях города, пожаловались в редакцию как на холодную, так и на горячую воду.



На запрос корреспондента НГС об этой проблеме «Горводоканал» ответил, что ресурс, который подается через централизованную систему холодного водоснабжения, безопасен для здоровья и соответствует гигиеническим нормам.



Позже по вопросу воды в пресс-службе мэрии, сославшись на департамент ЖКХ, уточнили следующее:



— В адрес МУП города Новосибирска «Горводоканал» направлен запрос о проведении проверок и принятии мер.



Ранее жители дома в центре Новосибирска жаловались на трупную вонь.

