Прокуратура начала проверку после заявлений о плохом запахе воды из крана в новосибирских квартирах

Прокуратура организовала проверку после того, как жители Новосибирска массово заявили о неприятном запахе воды из кранов своих квартир.
— Организована проверка сведений о несоответствии водоснабжения требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, наличию угрозы для жизни граждан, — отметили в ведомстве в ответ на запрос редакции НГС.
Ранее десятки новосибирцев, живущих в разных частях города, пожаловались в редакцию как на холодную, так и на горячую воду.
На запрос корреспондента НГС об этой проблеме «Горводоканал» ответил, что ресурс, который подается через централизованную систему холодного водоснабжения, безопасен для здоровья и соответствует гигиеническим нормам.
Позже по вопросу воды в пресс-службе мэрии, сославшись на департамент ЖКХ, уточнили следующее:
— В адрес МУП города Новосибирска «Горводоканал» направлен запрос о проведении проверок и принятии мер.
Ранее жители дома в центре Новосибирска жаловались на трупную вонь.
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