«Пахнет затхлым»: новосибирцы массово заявляют о неприятном запахе воды из кранов — собрали адреса на карте

Жалобы новосибирцев на воду — массовые Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В десятках домов Новосибирска из кранов стала течь вода с неприятным запахом — об этом массово заявляют жители города. Многие из них опасаются пить ее и умываться. НГС собрал адреса, по которым читатели жалуются на воду, на карте.



Жалобы возникли у жильцов домов в разных частях областной столицы. Накануне, 18 апреля, сразу несколько собственников 17-этажки на улице Твардовского, 22/3 в Первомайском районе заявили редакции: они заметили проблему в конце прошедшего марта, но на прошлой неделе она обострилась. По словам Елены, одной из жительниц новостройки, она обратила внимание на запах как от горячей, так и от холодной воды. В инженерном отделе КЖЭК «Горский» корреспондента НГС заверили в следующем:



— Они же денежку платят, у них прямые договоры с поставщиком услуги <…> Водоподготовка в доме не проводится никакая.



Также о неприятно пахнущей воде сообщают жители домов на Широкой, Бориса Богаткова, Одоевского, Ипподромской, Дуси Ковальчук, Гребенщикова, Королева, Виталия Потылицына, Красном проспекте и других улицах.

Карта домов, где жалуются на неприятный запах воды Источник: «Яндекс Карты»

Марина, жительница девятиэтажки на Кропоткина, 130/3 утверждает: в ее доме вода запахла, будто застоявшаяся.



— Пахнет затхлым, как застоявшаяся, в которой уже начинает расти зелень. Обычно приобретала такой запах и вкус, когда неподалеку меняли участок трубопровода. Но вода в таком состоянии уже примерно месяц, — уверяет НГС женщина.



Вообще, в редакцию прислали сразу несколько жалоб на воду в Плехановском жилмассиве. Вот одна из них:

— Плехановский жилмассив. В домах, 130, 130/1, 132, 138 наблюдается проблема болотного запаха и вкуса воды, — убеждена местная жительница.

Корреспондент позвонила в УК ЖКХ «Гарант», обслуживающую десятиэтажку на Кропоткина, 132 — там звонок перевели в ЖЭУ, где сказали: обращений по поводу запаха от жильцов не поступало.



Житель Линейной, 31/1 считает, что вода в девятиэтажке — в частности, в его квартире — сейчас имеет химический запах.



— Пахнет не канализацией, а как-то иначе, очень странно, и вкус у нее ужасный после кипячения. Будто в ней есть что-то еще — не тухлятина, а что-то химическое. Не могу подобрать известных аналогов, не с чем сравнить, но пить это совсем не хочется. Фильтр не помогает, к сожалению, — анонимно заявил житель в разговоре с НГС. — Но для хозяйственных нужд подходит, цвет у воды обычный. Правда, оставляет разводы, если без средства разлить ее, к примеру.



НГС пытался дозвониться до сотрудницы управляющей компании «Дост-Н», но на момент подготовки публикации сделать это не удалось. Корреспондент отправила в УК запрос.

— Связистов, 131 такая же вода, — присоединяется еще одна сибирячка.

Также редакция отправила запросы в мэрию и «Горводоканал» Новосибирска.

Ранее трехэтажку под Новосибирском эвакуировали из-за странного запаха.



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