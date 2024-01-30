«На месте работала лаборатория»: трехэтажку под Новосибирском эвакуировали из-за странного запаха

Трехэтажку эвакуировали из-за странного запаха в новосибирском селе Ярково. Инцидент произошел в ночь на 30 января.
В Центре ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что были эвакуированы 25 человек. В администрации Ярковского сельсовета ответили, что глава на совещании и не может пока говорить.
— На место выезжала областная лаборатория. Опасных веществ в воздухе не обнаружено, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Жители могут теперь вернуться в свои квартиры.
В Новосибирске днем 22 января эвакуировали учеников школы № 137 в Железнодорожном районе.