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«На месте работала лаборатория»: трехэтажку под Новосибирском эвакуировали из-за странного запаха

Квартиры пришлось оставить 25 людям

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Жителям дома пришлось сегодня поволноваться

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Трехэтажку эвакуировали из-за странного запаха в новосибирском селе Ярково. Инцидент произошел в ночь на 30 января.

В Центре ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что были эвакуированы 25 человек. В администрации Ярковского сельсовета ответили, что глава на совещании и не может пока говорить.

— На место выезжала областная лаборатория. Опасных веществ в воздухе не обнаружено, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Жители могут теперь вернуться в свои квартиры.

В Новосибирске днем 22 января эвакуировали учеников школы № 137 в Железнодорожном районе.

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