Анонимный звонок: учеников вывели из новосибирской школы после сообщения о минировании

В Новосибирске днем 22 января эвакуировали учеников школы
Подробности корреспонденту НГС рассказала директор учебного заведения Ирина Петровская:
— Нам позвонили по телефону и сказали, что школа заминирована. Согласно алгоритму произвели эвакуацию детей, на место сразу были вызваны все необходимые службы, родители оповещены. В настоящее время в школе еще идет проверка спецслужбами.
По словам директора, детей эвакуировали в Государственную клиническую поликлинику
В пресс-службе регионального МВД пояснили, что уточняют информацию.
Ранее в Новосибирске эвакуировали учеников школы