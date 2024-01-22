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СрочноДетей вывели из школы после звонка о «минировании»
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Анонимный звонок: учеников вывели из новосибирской школы после сообщения о минировании

Из здания эвакуировали 560 детей

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Школа находится на улице 1905 года

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В Новосибирске днем 22 января эвакуировали учеников школы № 137 в Железнодорожном районе. Сейчас здание проверяют.

Подробности корреспонденту НГС рассказала директор учебного заведения Ирина Петровская:

— Нам позвонили по телефону и сказали, что школа заминирована. Согласно алгоритму произвели эвакуацию детей, на место сразу были вызваны все необходимые службы, родители оповещены. В настоящее время в школе еще идет проверка спецслужбами.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

По словам директора, детей эвакуировали в Государственную клиническую поликлинику № 20, оттуда их по домам забирают родители. Всего из учебного заведения вывели 560 школьников.

В пресс-службе регионального МВД пояснили, что уточняют информацию.

Ранее в Новосибирске эвакуировали учеников школы № 49. Причиной также стало сообщение о минировании.

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ЭвакуацияШколаНовосибирск
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