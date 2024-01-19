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«Одни говорят, что пожар, другие, что заминировали»: учеников эвакуировали из школы №49 — что там произошло

Тревожный звонок поступил в школу в пересмену

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Детей вывели на улицу

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Учеников школы №49 эвакуировали из здания сегодня днем в Новосибирске. Фотографии стоящих на улице детей прислал в редакцию читатель НГС.

— Одни говорят, что пожар, другие, что заминировали. Сейчас приехала полиция. Но детей пока не распускают по домам, — рассказал очевидец.

В школе №49 подтвердили, что учеников вывели на улицу. Причиной стало сообщение о минировании. Неизвестный позвонил в учебное заведение по телефону.

— Сегодня в городе есть действительно прошли веерные сообщения о минировании, — рассказали в школе. — Поэтому провели учебно-тренировочную эвакуацию. Все оделись, утеплились. У нас предусмотрено место эвакуации, если все-таки кто-то забыл портфель или еще что-нибудь, например, рукавички.

По словам педагогов, поскольку звонок поступил в обеденное время, в школе было мало детей.

— Первая смена уже ушла, вторая — еще не все подошли, но те, кто были, все эвакуировались, — заверили журналистов в школе. — Сейчас всех малышей уже разобрали, старшие сами разошлись.

На месте работают полицейские

На месте работают полицейские

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НГС также обратился в пресс-службу регионального главка МВД, чтобы узнать подробности происшествия, но на момент публикации полицейские не смогли прокомментировать инцидент.

Сегодня утром мы писали об угрозах расправ над учениками школ №14 и 15, которые распространяют посредством Telegram. Они оказались фейковыми.

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