«Одни говорят, что пожар, другие, что заминировали»: учеников эвакуировали из школы №49 — что там произошло

Учеников школы №49 эвакуировали из здания сегодня днем в Новосибирске. Фотографии стоящих на улице детей прислал в редакцию читатель НГС.

— Одни говорят, что пожар, другие, что заминировали. Сейчас приехала полиция. Но детей пока не распускают по домам, — рассказал очевидец.