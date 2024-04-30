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Криминал Убийца «без повода»: история мясника из Сибири, которого все считали добропорядочным соседом

Убийца «без повода»: история мясника из Сибири, которого все считали добропорядочным соседом

Эта история произошла 4 года назад, но до сих пор следователи и криминалисты не могут хладнокровно говорить о преступнике

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В самом начале пандемии коронавируса в Красноярске начали распространяться сведения, что в городе орудует маньяк. Жуткая кровавая резня произошла в обычной многоэтажке — неизвестный изрезал ножом благополучную семью — 47-летнюю женщину, ее 9-летнюю дочь и беспомощного старика. В квартире ничего не пропало. Недоброжелателей у погибших тоже не было. Следователи подтверждали — явных мотивов у убийцы нет. А значит, такое может повториться вновь.

— Информация об этом преступлении быстро распространилась в пабликах, в группах в социальных сетях. Всё это пошло как сарафанное радио. Потому что на самом деле в таких преступлениях, когда неочевиден мотив, не понятно, кто совершил, очень страшно, что может быть повторение, — рассказала нашим коллегам из NGS24.RU руководитель следственного отдела Яна Сырымбетова.

Для расследования тройного убийства создали одну из самых крупных оперативных групп, в которую вошли следователи из разных отделов совместно с полицией. Слаженные и четкие действия быстро привели к результатам — безжалостного мясника нашли в течение недели.

В коротком видео чуть выше смотрите, как раскрывали это дело.

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