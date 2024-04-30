Убийца «без повода»: история мясника из Сибири, которого все считали добропорядочным соседом

Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

В самом начале пандемии коронавируса в Красноярске начали распространяться сведения, что в городе орудует маньяк. Жуткая кровавая резня произошла в обычной многоэтажке — неизвестный изрезал ножом благополучную семью — 47-летнюю женщину, ее 9-летнюю дочь и беспомощного старика. В квартире ничего не пропало. Недоброжелателей у погибших тоже не было. Следователи подтверждали — явных мотивов у убийцы нет. А значит, такое может повториться вновь.



— Информация об этом преступлении быстро распространилась в пабликах, в группах в социальных сетях. Всё это пошло как сарафанное радио. Потому что на самом деле в таких преступлениях, когда неочевиден мотив, не понятно, кто совершил, очень страшно, что может быть повторение, — рассказала нашим коллегам из NGS24.RU руководитель следственного отдела Яна Сырымбетова.



Для расследования тройного убийства создали одну из самых крупных оперативных групп, в которую вошли следователи из разных отделов совместно с полицией. Слаженные и четкие действия быстро привели к результатам — безжалостного мясника нашли в течение недели.