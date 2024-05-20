Остались всего сутки: успейте проголосовать за любимые компании Новосибирска на «Народной премии»

Такие статуэтки в этом году получат победители Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Совсем скоро станут известны 10 лучших компаний Новосибирска по версии горожан, которые голосовали на «Народной премии НГС». Свой выбор уже сделали 86 тысяч человек, до конца голосования остались сутки.



Заключительный этап голосования подходит к концу, в нем из 10 участников в каждой номинации горожане выбирают лучшего. Больше всего голосов отдали за «Доставку года» (17963 человек), на втором месте — «Бар года» (15526 человек) и на третьем — «Салон красоты года» (12262 человек).

Оставит свой голос за любимую компанию в каждой из 10 номинаций вы можете до 22 мая, а посмотреть шорт-лист из 100 организаций — в нашем материале, загляните, вероятно, вы найдете компанию, которую любите всей душой и хотите ее поддержать. Еще есть специальная, 11-я номинация «Бизнес года», в ней победителя выберет команда НГС.



Проголосовать в каждой номинации можно на сайте премии:



Отдых года

Образовательный центр года

Супермаркет года

Фитнес-центр года

Доставка года

Гастропространство года

Бар года

Косметологический центр года

Салон красоты года

Медицинский центр года

Голосование заканчивается в 23:59 21 мая.

Церемония награждения победителей пройдет в среду в концертном зале филармонии имени А. М. Каца, вести мероприятие будет Андрей Малахов в паре с певицей Валерией. К сожалению, вживую попасть на шоу смогут лишь некоторые горожане, но любой желающий может посмотреть мероприятие онлайн, не выходя из дома.

Все новости о «Народной премии НГС» читайте в нашем специальном сюжете.

