НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

зап.

 746мм 63%
Подробнее
10 Пробки
USD 90,99
EUR 98,78
Реклама

СРОЧНО

460 млн выделили на строительство четвертого моста

Выбираем лучший бизнес вместе
Что с выпускными
Кто шантажирует школьников
Квартал Победы
Сколько стоит отдых в Турции
Делают город круче
Зарплаты по 400 тысяч в месяц
Врачи о главных проблемах
Живет в квартире с мангустом
НГС в Telegram
Бизнес Народная премия НГС Остались всего сутки: успейте проголосовать за любимые компании Новосибирска на «Народной премии»

Остались всего сутки: успейте проголосовать за любимые компании Новосибирска на «Народной премии»

Свой голос оставили уже более 86 тысяч горожан

297
2 комментария
Такие статуэтки в этом году получат победители

Совсем скоро станут известны 10 лучших компаний Новосибирска по версии горожан, которые голосовали на «Народной премии НГС». Свой выбор уже сделали 86 тысяч человек, до конца голосования остались сутки.

Заключительный этап голосования подходит к концу, в нем из 10 участников в каждой номинации горожане выбирают лучшего. Больше всего голосов отдали за «Доставку года» (17963 человек), на втором месте — «Бар года» (15526 человек) и на третьем — «Салон красоты года» (12262 человек).

Оставит свой голос за любимую компанию в каждой из 10 номинаций вы можете до 22 мая, а посмотреть шорт-лист из 100 организаций — в нашем материале, загляните, вероятно, вы найдете компанию, которую любите всей душой и хотите ее поддержать. Еще есть специальная, 11-я номинация «Бизнес года», в ней победителя выберет команда НГС.

Проголосовать в каждой номинации можно на сайте премии:

  • Отдых года

  • Образовательный центр года

  • Супермаркет года

  • Фитнес-центр года

  • Доставка года

  • Гастропространство года

  • Бар года

  • Косметологический центр года

  • Салон красоты года

  • Медицинский центр года

Голосование заканчивается в 23:59 21 мая.

Церемония награждения победителей пройдет в среду в концертном зале филармонии имени А. М. Каца, вести мероприятие будет Андрей Малахов в паре с певицей Валерией. К сожалению, вживую попасть на шоу смогут лишь некоторые горожане, но любой желающий может посмотреть мероприятие онлайн, не выходя из дома.

Все новости о «Народной премии НГС» читайте в нашем специальном сюжете.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Народная премия НГС Премия Голосование Выбор Компания Организация
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время ревности и вложений: Венера переходит в знак Тельца — новосибирский астролог дала советы на это время
Юлия Тарантина
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

O-Ladnay,  45

Степан,  29

Счастье,  49

Валентин,  47

Толик,  28

Yur,  42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление