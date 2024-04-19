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Самые-самые: новосибирцы выбрали топ-100 лучших компаний города на Народной премии НГС — кто попал в шорт-лист

Сегодня, 19 апреля, начался второй этап голосования

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Торжественное мероприятие пройдет 22 мая

Сегодня, 19 апреля, начался второй этап Народной премии НГС — голосование за лучшие компании Новосибирска. Почти месяц читатели НГС предлагали своих кандидатов в 10 номинациях, и сейчас мы публикуем шорт-лист, куда вошли 100 лучших компаний по версии читателей нашего портала.

Новосибирцы прислали больше 51 тысячи предложений — из тех, кого упоминали чаще всего, и был сформирован шорт-лист. Теперь у каждого, кто попал в топ-100, есть шанс стать победителем премии, имена которых мы назовем на торжественной церемонии в Государственном концертном зале имени А. Каца уже 22 мая.

Выбирайте своих фаворитов из списка и голосуйте. Компании расположены в произвольном порядке.

Фитнес-центр года

  • Сеть мультиспортивных детских клубов Extreme kids;

  • клуб функционального тренинга Crossbox Kontora;

  • спортивный центр Klokov Baza Team Sibir;

  • Hammer fit;

  • Городской теннисный центр;

  • World Class;

  • сеть фитнес-клубов Braunfitness;

  • экстрим-центр Coober;

  • физкультурно-оздоровительный центр для детей «Бэбифит»;

  • фитнес-центр NivaFit.

Доставка года

  • Доставка Aziatish;

  • «Самокат»;

  • доставка «РюмкиBAR»;

  • ресторан доставки еды Plita & Chef;

  • Жизньмарт;

  • Food Factory Catering;

  • служба доставки «Суши от Зебруши»;

  • доставка пиццы «Папа Джонс»;

  • доставка продуктов «Яндекс Лавка»;

  • пиццерия «Сыр, томат и аромат».

Салон красоты года

  • Ногтевая студия Alinail studio;

  • салон массажа и красоты Antistress;

  • салон красоты «Марлен»;

  • студия маникюра и педикюра Cult Manicure;

  • студия маникюра и педикюра Clipse;

  • сеть салонов красоты Nabs;

  • студия красоты «Маленькая Панда»;

  • студия маникюра и красоты Nail Max;

  • салон красоты Relaks Me;

  • бьюти-пространставо Soulmate.

Медицинский центр года

  • Лечебно-диагностический центр «АвисМед»;

  • «Центр новых медицинских технологий»;

  • сеть медицинских центров «Семейный доктор»;

  • Городская клиническая больница № 11;

  • стоматологическая клиника «Эксперт»;

  • центр восстановительной медицины Kinetiq;

  • клиника «Евромед»;

  • клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»;

  • центр имплантологии и хирургии «Эдем»;

  • стоматологическая клиника «СтильДент».

Отдых года

  • Велнес-центр «Мира Термы»;

  • загородный отель Lucky Glamping;

  • парк-отель «Сосновый бор»;

  • парк-отель «Хвоя»;

  • загородная резиденция «Поляна Verde»;

  • банные усадьбы «Емеля»;

  • санаторий «Краснозерский»;

  • загородный комплекс Otrada Holiday Village;

  • левобережный зоопарк «Обитаемый остров»;

  • салон «Лотос SPA».

Бар года

  • Гастробар Sweet Wine;

  • «РюмкиBar»;

  • бар-бильярд Rebels;

  • бар Pinot;

  • ирландский паб Harats;

  • гастробар «Нюра»;

  • Memories. Pizza&bar;

  • пивной ресторан Brasserie Lambic;

  • Sabai bar;

  • бар «Улицы».

Косметологический центр года

  • Клиника эстетической медицины RR Clinic;

  • сеть центров врачебной косметологии «Золотая линия»;

  • клиника косметологии «Алтика»;

  • сеть клиник инновационной косметологии Gen87;

  • клиника эстетической косметологии Pion;

  • клиника эстетической косметологии Red Clinic;

  • сеть салонов красоты Selena;

  • клиника пластической хирургии и косметологии «Елена»;

  • центр эпиляции и эстетики тела Neoderma;

  • клиника косметологии Le Face.

Гастропространство года

  • «Рестохолл by Универсам»;

  • фуд-корт ТРЦ «Галерея Новосибирск»;

  • фуд-корт ТРЦ «Аура»;

  • гастрономическая площадка «Гастрокорт»;

  • «Гастромаркет» в ТЦ «Река»;

  • фуд-корт ТРЦ «Ройял Парк»;

  • фуд-корт ТЦ «Мега»;

  • Богдановский гастроном;

  • фуд-корт в ТРЦ «Сибирский молл»;

  • фуд-холл 6/1.

Образовательный центр года

  • Школа музыки «Нирвана»;

  • школа Cool School;

  • Центр восточных языков KJC;

  • учебный центр «Relaks Me»;

  • языковая школа «Президент»;

  • Международный институт практической психологии и психотерапии «Интеграция»;

  • детская IT-школа Movavi;

  • спортивно-профессиональный центр «СТАТУС»;

  • Международная школа робототехники и программирования «Лига Роботов»;

  • центр развития ребенка «Студия Детства».

Супермаркет года

  • Сеть продуктовых магазинов «Жизньмарт»;

  • супермаркет «Добрянка»;

  • супермаркет домашней еды «Бахетле»;

  • сеть супермаркетов «Магнит»;

  • сеть супермаркетов «Ярче!»;

  • сеть супермаркетов «Быстроном»;

  • сеть супермаркетов SPAR;

  • продовольственная компания «Продсиб»;

  • сеть гипермаркетов и супермаркетов «Лента»;

  • сеть магазинов «Мясо&Мука».

Голосовать можно до 22 мая. Также будет специальная, 11-я номинация «Бизнес года» — победителя в ней выберет команда НГС. Все новости о Народной премии можно узнать в нашем сюжете по ссылке.

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