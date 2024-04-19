Самые-самые: новосибирцы выбрали топ-100 лучших компаний города на Народной премии НГС — кто попал в шорт-лист

Торжественное мероприятие пройдет 22 мая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня, 19 апреля, начался второй этап Народной премии НГС — голосование за лучшие компании Новосибирска. Почти месяц читатели НГС предлагали своих кандидатов в 10 номинациях, и сейчас мы публикуем шорт-лист, куда вошли 100 лучших компаний по версии читателей нашего портала.

Новосибирцы прислали больше 51 тысячи предложений — из тех, кого упоминали чаще всего, и был сформирован шорт-лист. Теперь у каждого, кто попал в топ-100, есть шанс стать победителем премии, имена которых мы назовем на торжественной церемонии в Государственном концертном зале имени А. Каца уже 22 мая.

Выбирайте своих фаворитов из списка и голосуйте. Компании расположены в произвольном порядке.

Сеть мультиспортивных детских клубов Extreme kids;

клуб функционального тренинга Crossbox Kontora;

спортивный центр Klokov Baza Team Sibir;



Hammer fit;



Городской теннисный центр;



World Class;

сеть фитнес-клубов Braunfitness;

экстрим-центр Coober;



физкультурно-оздоровительный центр для детей «Бэбифит»;



фитнес-центр NivaFit.



Доставка Aziatish;



«Самокат»;

доставка «РюмкиBAR»;

ресторан доставки еды Plita & Chef;

Жизньмарт;



Food Factory Catering;

служба доставки «Суши от Зебруши»;

доставка пиццы «Папа Джонс»;



доставка продуктов «Яндекс Лавка»;

пиццерия «Сыр, томат и аромат».

Ногтевая студия Alinail studio;

салон массажа и красоты Antistress;

салон красоты «Марлен»;

студия маникюра и педикюра Cult Manicure;

студия маникюра и педикюра Clipse;

сеть салонов красоты Nabs;

студия красоты «Маленькая Панда»;

студия маникюра и красоты Nail Max;

салон красоты Relaks Me;

бьюти-пространставо Soulmate.

Лечебно-диагностический центр «АвисМед»;

«Центр новых медицинских технологий»;

сеть медицинских центров «Семейный доктор»;

Городская клиническая больница № 11;

стоматологическая клиника «Эксперт»;

центр восстановительной медицины Kinetiq;

клиника «Евромед»;

клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»;

центр имплантологии и хирургии «Эдем»;

стоматологическая клиника «СтильДент».

Велнес-центр «Мира Термы»;

загородный отель Lucky Glamping;

парк-отель «Сосновый бор»;

парк-отель «Хвоя»;

загородная резиденция «Поляна Verde»;

банные усадьбы «Емеля»;

санаторий «Краснозерский»;

загородный комплекс Otrada Holiday Village;



левобережный зоопарк «Обитаемый остров»;

салон «Лотос SPA».

Гастробар Sweet Wine;

«РюмкиBar»;

бар-бильярд Rebels;

бар Pinot;

ирландский паб Harats;

гастробар «Нюра»;

Memories. Pizza&bar;

пивной ресторан Brasserie Lambic;



Sabai bar;

бар «Улицы».

Клиника эстетической медицины RR Clinic;

сеть центров врачебной косметологии «Золотая линия»;

клиника косметологии «Алтика»;

сеть клиник инновационной косметологии Gen87;

клиника эстетической косметологии Pion;

клиника эстетической косметологии Red Clinic;

сеть салонов красоты Selena;

клиника пластической хирургии и косметологии «Елена»;

центр эпиляции и эстетики тела Neoderma;

клиника косметологии Le Face.

«Рестохолл by Универсам»;

фуд-корт ТРЦ «Галерея Новосибирск»;

фуд-корт ТРЦ «Аура»;

гастрономическая площадка «Гастрокорт»;

«Гастромаркет» в ТЦ «Река»;

фуд-корт ТРЦ «Ройял Парк»;

фуд-корт ТЦ «Мега»;

Богдановский гастроном;

фуд-корт в ТРЦ «Сибирский молл»;

фуд-холл 6/1.

Школа музыки «Нирвана»;

школа Cool School;

Центр восточных языков KJC;

учебный центр «Relaks Me»;

языковая школа «Президент»;

Международный институт практической психологии и психотерапии «Интеграция»;

детская IT-школа Movavi;

спортивно-профессиональный центр «СТАТУС»;

Международная школа робототехники и программирования «Лига Роботов»;

центр развития ребенка «Студия Детства».

Сеть продуктовых магазинов «Жизньмарт»;

супермаркет «Добрянка»;

супермаркет домашней еды «Бахетле»;

сеть супермаркетов «Магнит»;

сеть супермаркетов «Ярче!»;

сеть супермаркетов «Быстроном»;

сеть супермаркетов SPAR;

продовольственная компания «Продсиб»;

сеть гипермаркетов и супермаркетов «Лента»;

сеть магазинов «Мясо&Мука».

Голосовать можно до 22 мая. Также будет специальная, 11-я номинация «Бизнес года» — победителя в ней выберет команда НГС. Все новости о Народной премии можно узнать в нашем сюжете по ссылке.