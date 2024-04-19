Самые-самые: новосибирцы выбрали топ-100 лучших компаний города на Народной премии НГС — кто попал в шорт-лист

Сегодня, 19 апреля, начался второй этап Народной премии НГС — голосование за лучшие компании Новосибирска. Почти месяц читатели НГС предлагали своих кандидатов в 10 номинациях, и сейчас мы публикуем шорт-лист, куда вошли 100 лучших компаний по версии читателей нашего портала.
Новосибирцы прислали больше 51 тысячи предложений — из тех, кого упоминали чаще всего, и был сформирован шорт-лист. Теперь у каждого, кто попал в топ-100, есть шанс стать победителем премии, имена которых мы назовем на торжественной церемонии в Государственном концертном зале имени А. Каца уже 22 мая.
Выбирайте своих фаворитов из списка и голосуйте. Компании расположены в произвольном порядке.
Сеть мультиспортивных детских клубов Extreme kids;
клуб функционального тренинга Crossbox Kontora;
спортивный центр Klokov Baza Team Sibir;
Hammer fit;
Городской теннисный центр;
World Class;
сеть фитнес-клубов Braunfitness;
экстрим-центр Coober;
физкультурно-оздоровительный центр для детей «Бэбифит»;
фитнес-центр NivaFit.
Доставка Aziatish;
«Самокат»;
доставка «РюмкиBAR»;
ресторан доставки еды Plita & Chef;
Жизньмарт;
Food Factory Catering;
служба доставки «Суши от Зебруши»;
доставка пиццы «Папа Джонс»;
доставка продуктов «Яндекс Лавка»;
пиццерия «Сыр, томат и аромат».
Ногтевая студия Alinail studio;
салон массажа и красоты Antistress;
салон красоты «Марлен»;
студия маникюра и педикюра Cult Manicure;
студия маникюра и педикюра Clipse;
сеть салонов красоты Nabs;
студия красоты «Маленькая Панда»;
студия маникюра и красоты Nail Max;
салон красоты Relaks Me;
бьюти-пространставо Soulmate.
Лечебно-диагностический центр «АвисМед»;
«Центр новых медицинских технологий»;
сеть медицинских центров «Семейный доктор»;
Городская клиническая больница № 11;
стоматологическая клиника «Эксперт»;
центр восстановительной медицины Kinetiq;
клиника «Евромед»;
клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»;
центр имплантологии и хирургии «Эдем»;
стоматологическая клиника «СтильДент».
Велнес-центр «Мира Термы»;
загородный отель Lucky Glamping;
парк-отель «Сосновый бор»;
парк-отель «Хвоя»;
загородная резиденция «Поляна Verde»;
банные усадьбы «Емеля»;
санаторий «Краснозерский»;
загородный комплекс Otrada Holiday Village;
левобережный зоопарк «Обитаемый остров»;
салон «Лотос SPA».
Гастробар Sweet Wine;
«РюмкиBar»;
бар-бильярд Rebels;
бар Pinot;
ирландский паб Harats;
гастробар «Нюра»;
Memories. Pizza&bar;
пивной ресторан Brasserie Lambic;
Sabai bar;
бар «Улицы».
Клиника эстетической медицины RR Clinic;
сеть центров врачебной косметологии «Золотая линия»;
клиника косметологии «Алтика»;
сеть клиник инновационной косметологии Gen87;
клиника эстетической косметологии Pion;
клиника эстетической косметологии Red Clinic;
сеть салонов красоты Selena;
клиника пластической хирургии и косметологии «Елена»;
центр эпиляции и эстетики тела Neoderma;
клиника косметологии Le Face.
«Рестохолл by Универсам»;
фуд-корт ТРЦ «Галерея Новосибирск»;
фуд-корт ТРЦ «Аура»;
гастрономическая площадка «Гастрокорт»;
«Гастромаркет» в ТЦ «Река»;
фуд-корт ТРЦ «Ройял Парк»;
фуд-корт ТЦ «Мега»;
Богдановский гастроном;
фуд-корт в ТРЦ «Сибирский молл»;
фуд-холл 6/1.
Школа музыки «Нирвана»;
школа Cool School;
Центр восточных языков KJC;
учебный центр «Relaks Me»;
языковая школа «Президент»;
Международный институт практической психологии и психотерапии «Интеграция»;
детская IT-школа Movavi;
спортивно-профессиональный центр «СТАТУС»;
Международная школа робототехники и программирования «Лига Роботов»;
центр развития ребенка «Студия Детства».
Сеть продуктовых магазинов «Жизньмарт»;
супермаркет «Добрянка»;
супермаркет домашней еды «Бахетле»;
сеть супермаркетов «Магнит»;
сеть супермаркетов «Ярче!»;
сеть супермаркетов «Быстроном»;
сеть супермаркетов SPAR;
продовольственная компания «Продсиб»;
сеть гипермаркетов и супермаркетов «Лента»;
сеть магазинов «Мясо&Мука».
Голосовать можно до 22 мая. Также будет специальная, 11-я номинация «Бизнес года» — победителя в ней выберет команда НГС. Все новости о Народной премии можно узнать в нашем сюжете по ссылке.