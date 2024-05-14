Певица Валерия записала обращение к новосибирцам — что она попросила их сделать

— Дорогие новосибирцы, я очень рада, что мы снова приезжаем в ваш город, чтобы поздравить лучшие компании на шестой «Народной премии НГС». Голосуйте только обязательно, потому что именно вы определяете победителей. 22 мая в концертном зале Арнольда Каца встречаемся с вами непременно. Я уверена — это будет ярко, масштабно, не забываемо. До встречи! — отметила певица.