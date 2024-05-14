НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

ясная погода, без осадков

ощущается как +21

5 м/c,

южн.

 744мм 23%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,63
EUR 98,85
Реклама

СРОЧНО

Эффектный гейзер забил на Бердском шоссе

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Как сутенёры похищали девушек
Делают город круче
Разбор личности Бишимбаева
Идти к врачу или нет
Как добиться выплат по ОСАГО
Кому легко найти работу
НГС в Telegram
Развлечения Народная премия НГС Певица Валерия записала обращение к новосибирцам — что она попросила их сделать

Певица Валерия записала обращение к новосибирцам — что она попросила их сделать

Она будет соведущей на «Народной премии НГС»

1 646
20 комментариев
Валерия уверена, что вручение премии станет ярким событием в жизни города

Певица Валерия обратилась к новосибирцам с призывом выбирать лучшие компании города в голосовании шестой «Народной премии НГС» . Она записала специальное видеообращение.

— Дорогие новосибирцы, я очень рада, что мы снова приезжаем в ваш город, чтобы поздравить лучшие компании на шестой «Народной премии НГС». Голосуйте только обязательно, потому что именно вы определяете победителей. 22 мая в концертном зале Арнольда Каца встречаемся с вами непременно. Я уверена — это будет ярко, масштабно, не забываемо. До встречи! — отметила певица.

Оставит свой голос за любимую компанию в каждой из 10 номинаций вы можете до 22 мая, а посмотреть шорт-лист из 100 организаций — в нашем материале

О героях премии этого года вы можете узнать в специальном сюжете.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Народная премия НГС Валерия Видеообращение Филармония
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

OlgA,  39

Татьяна,  64

Геннадий,  50

Татьяна,  45

Елена,  50

Дмитрий,  48

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление