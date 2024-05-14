Певица Валерия записала обращение к новосибирцам — что она попросила их сделать

Певица Валерия обратилась к новосибирцам с призывом выбирать лучшие компании города в голосовании шестой «Народной премии НГС» . Она записала специальное видеообращение.
— Дорогие новосибирцы, я очень рада, что мы снова приезжаем в ваш город, чтобы поздравить лучшие компании на шестой «Народной премии НГС». Голосуйте только обязательно, потому что именно вы определяете победителей. 22 мая в концертном зале Арнольда Каца встречаемся с вами непременно. Я уверена — это будет ярко, масштабно, не забываемо. До встречи! — отметила певица.
Оставит свой голос за любимую компанию в каждой из 10 номинаций вы можете до 22 мая, а посмотреть шорт-лист из 100 организаций — в нашем материале
О героях премии этого года вы можете узнать в специальном сюжете.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.