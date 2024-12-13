Выручка больше 2 миллиардов: что известно о компании, чей склад в Новосибирске горит 13 часов

Рядом со складом была фура. Она тоже сгорела Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске уже 13 часов тушат пожар на складах. Пожарные проливают здание на улице Тюменской — в тушении задействовано 11 человек и 38 единиц техники, сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области. Среди людей нет пострадавших, вызов на ЧП поступил в 23:05.

Сейчас известно, что для тушения пожарный поезд привез 103 тонны воды и 2,5 тонны пены для ликвидации возгорания. На месте от железной дороги работали два боевых расчета — 10 человек, поделились цифрами в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Стало известно, что сгоревшее здание занимал склад компании «ЗЭТА». Офис АО «Завод электротехнической арматуры» (ЗЭТА) находится в Краснообске. Предприятие занимается производством электромонтажной продукции. По данным сервиса «Контур.Фокус», это прибыльная компания. В 2023 году выручка составила 2,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 437,3 миллиона рублей. Генеральный директор — Роман Казанцев.

Корреспондент НГС дозвонилась до компании «ЗЭТАРУС».

— Я менеджер, сейчас все звонки переадресовываются на меня, но никакую информацию дать не могу. Можете написать на электронную почту, — ответила сотрудница компании.

В 02:44 пожарные локализовали пожар, в 07:51 ликвидировали открытое горение, сейчас на объекте идет проливка.