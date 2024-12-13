НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -11

4 м/c,

южн.

 757мм 59%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
Младенец умер в больнице
Что дарить родителям
Всё о пожаре на складе
Копим на будущее
Распродают торговые центры
Нейродеды Морозы
Секретные места в облбольнице
Новости в Telegram
Культура Что за день пятница, 13-е и почему его все боятся? Рассказываем об истории «неудачной» даты и приметах, как избежать бед

Что за день пятница, 13-е и почему его все боятся? Рассказываем об истории «неудачной» даты и приметах, как избежать бед

Немало трагедий за всю историю произошло именно в такой день

1 743
7 комментариев

Встретить черную кошку в пятницу, 13-е — особенно плохой знак, если верить приметам

Источник:

Пятница, 13-е — один из самых известных символов невезения. Этот день ассоциируется с неудачами и всякого рода бедствиями, которые, как принято считать, случаются с большей вероятностью именно в эту дату и день недели.

MSK1.RU решил разобраться, как сложилась такая репутация, какие исторические эпизоды ее укрепили и как, согласно приметам, можно избежать неудач и бед в пятницу, 13-е.

Страх перед числом 13

Дурная слава этого числа уходит корнями в древние традиции. Во многих культурах число 12 считалось «завершенным»: столько месяцев в году, знаков зодиака, апостолов у Христа. Число 13 нарушало эту гармонию, что создавало у наших предков ощущение хаоса.

Особую роль играют христианские традиции. На Тайной вечере присутствовало 13 человек, причем Иуда, предавший Христа, был последним, кто занял место за столом. Это, вместе с событиями Страстной пятницы, на которой Иисус был распят, укрепило негативные ассоциации как с числом, так и с пятницей.

Источник:

В Скандинавской мифологии число 13 также связано с бедой. Локи, бог обмана, был нежеланным тринадцатым гостем на пиру в Вальхалле. Его появление привело к убийству бога Бальдра, что стало большой трагедией для обитателей Асгарда.

Исторические события и пятница, 13-е

Одним из ключевых исторических эпизодов, укрепивших миф, стало массовое заключение в тюрьму рыцарей ордена Тамплиеров 13 октября 1307 года. Французский король Филипп IV и Папа Римский Климент V обвинили их в ереси и сговоре. Многие тамплиеры подверглись пыткам и были казнены. Это событие, как утверждают некоторые историки, стало отправной точкой для ассоциации пятницы, 13-го, с несчастьями.

Источник:

Также пятница, 13-е попала в центр внимания благодаря трагическим событиям современности:

  • 13 декабря 1907 года — крушение на скалах семимачтовой шхуны «Томас У. Лоусон» — крупнейшего корабля своего класса (корабль окончательно пошел ко дну во втором часу пополуночи 14 декабря). Что особо примечательно, корабль был назван в честь автора книги «Пятница, тринадцатое».

  • 13 мая 1949 года — близ Новосибирска разбился авиалайнер Ил-12, погибли 25 человек.

  • 13 июля 1956 года — в штате Нью-Джерси разбился транспортный самолет Douglas Liftmaster, погибли 46 человек. Примечательно, что самолет выполнял рейс № 13.

  • 13 октября 1972 года — под Москвой разбился авиалайнер Ил-62, погибли 174 человека. На то время это была крупнейшая авиакатастрофа в мире.

  • 13 октября 1972 года — катастрофа FH-227 в Андах. Выжившие после крушения 72 дня боролись за жизнь и вынуждены были прибегнуть к каннибализму.

  • 13 января 2012 года — крушение лайнера «Costa Concordia», на борту которого находилось 4200 пассажиров и членов экипажа.

  • 13 ноября 2015 года — теракты в Париже.

  • 13 марта 2020 года — массовый обвал финансовых рынков, одна из причин — распространение COVID-19.

Крушение лайнера «Коста Конкордия»

Источник:

Поп-культура и суеверия

Популярность пятницы, 13-го в массовом сознании закрепилась также благодаря книге «Friday the Thirteenth» (1907) Томаса У. Лоусона. В ней описывается история брокера, использующего страх перед этим днем для того, чтобы обрушить фондовый рынок.

Еще больше образ «несчастливого» дня закрепился в культуре благодаря серии фильмов ужасов «Пятница, 13-е», первый эпизод которой вышел в 1980 году. Персонаж Джейсон Вурхиз стал иконой ужасов, а пятница, 13-е приобрела культовый статус.

Источник:

Как избежать неудач в пятницу, 13-е: приметы

Многие стараются следовать приметам, чтобы избежать неприятностей в этот день. Вот несколько рекомендаций, как лучше провести «день невезения»:

  1. Не приглашайте 13 гостей за стол. Если всё-таки собралась такая компания, добавьте еще одного человека или символический предмет, чтобы «обойти» число.

  2. Не проходите под лестницами. Это старое суеверие связано с нарушением энергии, что якобы может привлечь неприятности.

  3. Держитесь подальше от черных кошек. Классическая примета, которая в пятницу, 13-е, когда выше шанс нарваться на неудачу, имеет особое значение.

  4. Не начинайте новых дел. В этот день рекомендуется избегать начинаний, связанных с большими проектами или значительными изменениями в жизни.

  5. Не выходите из дома без нужды. Считается, что чем меньше вы взаимодействуете с внешним миром в этот день, тем меньше вероятность неприятностей.

Ранее мы разбирались, какова история главного символа зимних праздников — Деда Мороза, и одно ли он лицо с Санта Клаусом и Николаем Чудотворцем. Читайте также наш разбор истории Дня святого Валентина.

Пятница, 13-е для вас — «день неудач»?

Да, верю в приметы
Нет, обычный день

ПО ТЕМЕ
Пятница 13 Приметы Неудача История Объяснение
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
🔥Из сводки за пятницу 13-е Тюлень штурмовал комментарии и был цинично унижeн👍 🎉Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки»
Гость
52 минуты
Как пилот-нутрицитолог а по пятницам квадроббер-натуралист я не рекомендую грызть семечки грязными руками 13 числа.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Егор,35

Viki,33

Ростислав,30

AlexSandra,36

дастер,20

Дмитрий,39

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление