Что за день пятница, 13-е и почему его все боятся? Рассказываем об истории «неудачной» даты и приметах, как избежать бед

Встретить черную кошку в пятницу, 13-е — особенно плохой знак, если верить приметам Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Пятница, 13-е — один из самых известных символов невезения. Этот день ассоциируется с неудачами и всякого рода бедствиями, которые, как принято считать, случаются с большей вероятностью именно в эту дату и день недели.

MSK1.RU решил разобраться, как сложилась такая репутация, какие исторические эпизоды ее укрепили и как, согласно приметам, можно избежать неудач и бед в пятницу, 13-е.

Страх перед числом 13

Дурная слава этого числа уходит корнями в древние традиции. Во многих культурах число 12 считалось «завершенным»: столько месяцев в году, знаков зодиака, апостолов у Христа. Число 13 нарушало эту гармонию, что создавало у наших предков ощущение хаоса.

Особую роль играют христианские традиции. На Тайной вечере присутствовало 13 человек, причем Иуда, предавший Христа, был последним, кто занял место за столом. Это, вместе с событиями Страстной пятницы, на которой Иисус был распят, укрепило негативные ассоциации как с числом, так и с пятницей.

Источник: Evgenii Iaroshevskii / The Guardian











В Скандинавской мифологии число 13 также связано с бедой. Локи, бог обмана, был нежеланным тринадцатым гостем на пиру в Вальхалле. Его появление привело к убийству бога Бальдра, что стало большой трагедией для обитателей Асгарда.

Исторические события и пятница, 13-е

Одним из ключевых исторических эпизодов, укрепивших миф, стало массовое заключение в тюрьму рыцарей ордена Тамплиеров 13 октября 1307 года. Французский король Филипп IV и Папа Римский Климент V обвинили их в ереси и сговоре. Многие тамплиеры подверглись пыткам и были казнены. Это событие, как утверждают некоторые историки, стало отправной точкой для ассоциации пятницы, 13-го, с несчастьями.

Источник: Гравюра из коллекции Лондонского исторического музея











Также пятница, 13-е попала в центр внимания благодаря трагическим событиям современности:

13 декабря 1907 года — крушение на скалах семимачтовой шхуны «Томас У. Лоусон» — крупнейшего корабля своего класса (корабль окончательно пошел ко дну во втором часу пополуночи 14 декабря). Что особо примечательно, корабль был назван в честь автора книги «Пятница, тринадцатое».

13 мая 1949 года — близ Новосибирска разбился авиалайнер Ил-12, погибли 25 человек.

13 июля 1956 года — в штате Нью-Джерси разбился транспортный самолет Douglas Liftmaster, погибли 46 человек. Примечательно, что самолет выполнял рейс № 13.

13 октября 1972 года — под Москвой разбился авиалайнер Ил-62, погибли 174 человека. На то время это была крупнейшая авиакатастрофа в мире.

13 октября 1972 года — катастрофа FH-227 в Андах. Выжившие после крушения 72 дня боролись за жизнь и вынуждены были прибегнуть к каннибализму.

13 января 2012 года — крушение лайнера «Costa Concordia», на борту которого находилось 4200 пассажиров и членов экипажа.

13 ноября 2015 года — теракты в Париже.

13 марта 2020 года — массовый обвал финансовых рынков, одна из причин — распространение COVID-19.

Крушение лайнера «Коста Конкордия» Источник: Rvongher / Wiki.commons











Поп-культура и суеверия

Популярность пятницы, 13-го в массовом сознании закрепилась также благодаря книге «Friday the Thirteenth» (1907) Томаса У. Лоусона. В ней описывается история брокера, использующего страх перед этим днем для того, чтобы обрушить фондовый рынок.

Еще больше образ «несчастливого» дня закрепился в культуре благодаря серии фильмов ужасов «Пятница, 13-е», первый эпизод которой вышел в 1980 году. Персонаж Джейсон Вурхиз стал иконой ужасов, а пятница, 13-е приобрела культовый статус.

Источник: кадр из фильма «Пятница 13-е» 1980 года (16+)











Как избежать неудач в пятницу, 13-е: приметы

Многие стараются следовать приметам, чтобы избежать неприятностей в этот день. Вот несколько рекомендаций, как лучше провести «день невезения»:

Не приглашайте 13 гостей за стол. Если всё-таки собралась такая компания, добавьте еще одного человека или символический предмет, чтобы «обойти» число. Не проходите под лестницами. Это старое суеверие связано с нарушением энергии, что якобы может привлечь неприятности. Держитесь подальше от черных кошек. Классическая примета, которая в пятницу, 13-е, когда выше шанс нарваться на неудачу, имеет особое значение. Не начинайте новых дел. В этот день рекомендуется избегать начинаний, связанных с большими проектами или значительными изменениями в жизни. Не выходите из дома без нужды. Считается, что чем меньше вы взаимодействуете с внешним миром в этот день, тем меньше вероятность неприятностей.

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