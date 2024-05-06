Голосуют все! Почти 45 тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании города на «Народной премии»

Почти 45 тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании в 10 номинациях на «Народной премии НГС». Сейчас идет заключительный этап: из 10 участников в каждой номинации горожане выбирают лучшего.
Больше всего голосов отдали за «Доставку года» (7577 человек), на втором месте — «Бар года» (7184 человек) и на третьем — «Салон красоты года» (7112 человек).
Оставит свой голос за любимую компанию в каждой из 10 номинаций вы можете до 22 мая, а посмотреть шорт-лист из 100 организаций — в нашем материале, загляните, вероятно, вы найдете компанию, которую любите всей душой и хотите ее поддержать. А еще есть специальная, 11-я номинация «Бизнес года», в ней победителя выберет команда НГС.
Проголосовать в каждой номинации можно на сайте премии:
Отдых года
Образовательный центр года
Супермаркет года
Фитнес-центр года
Доставка года
Гастропространство года
Бар года
Косметологический центр года
Салон красоты года
Медицинский центр года
Церемония награждения победителей пройдет 22 мая в концертном зале филармонии имени А. М. Каца, вести мероприятие будет Андрей Малахов в паре с певицей Валерией.
Все новости о «Народной премии НГС» читайте в нашем специальном сюжете.
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