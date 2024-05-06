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Бизнес Народная премия НГС Голосуют все! Почти 45 тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании города на «Народной премии»

Голосуют все! Почти 45 тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании города на «Народной премии»

По количеству голосов лидирует номинация «Доставка года»

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7 комментариев
Вы можете оставить голос в каждой из 10 номинаций

Почти 45 тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании в 10 номинациях на «Народной премии НГС». Сейчас идет заключительный этап: из 10 участников в каждой номинации горожане выбирают лучшего.

Больше всего голосов отдали за «Доставку года» (7577 человек), на втором месте — «Бар года» (7184 человек) и на третьем — «Салон красоты года» (7112 человек).

Оставит свой голос за любимую компанию в каждой из 10 номинаций вы можете до 22 мая, а посмотреть шорт-лист из 100 организаций — в нашем материале, загляните, вероятно, вы найдете компанию, которую любите всей душой и хотите ее поддержать. А еще есть специальная, 11-я номинация «Бизнес года», в ней победителя выберет команда НГС.

Проголосовать в каждой номинации можно на сайте премии:

  • Отдых года

  • Образовательный центр года

  • Супермаркет года

  • Фитнес-центр года

  • Доставка года

  • Гастропространство года

  • Бар года

  • Косметологический центр года

  • Салон красоты года

  • Медицинский центр года

Церемония награждения победителей пройдет 22 мая в концертном зале филармонии имени А. М. Каца, вести мероприятие будет Андрей Малахов в паре с певицей Валерией.

Все новости о «Народной премии НГС» читайте в нашем специальном сюжете.

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