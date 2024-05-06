Голосуют все! Почти 45 тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании города на «Народной премии»

Почти 45 тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании в 10 номинациях на «Народной премии НГС» . Сейчас идет заключительный этап: из 10 участников в каждой номинации горожане выбирают лучшего.

Больше всего голосов отдали за «Доставку года» (7577 человек), на втором месте — «Бар года» (7184 человек) и на третьем — «Салон красоты года» (7112 человек).

Оставит свой голос за любимую компанию в каждой из 10 номинаций вы можете до 22 мая, а посмотреть шорт-лист из 100 организаций — в нашем материале, загляните, вероятно, вы найдете компанию, которую любите всей душой и хотите ее поддержать. А еще есть специальная, 11-я номинация «Бизнес года», в ней победителя выберет команда НГС.