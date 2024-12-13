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Происшествия «Контрольную дописывать будем?»: в Новосибирске эвакуировали 700 учеников из гимназии — приехало МЧС

«Контрольную дописывать будем?»: в Новосибирске эвакуировали 700 учеников из гимназии — приехало МЧС

В здании сработала пожарная сигнализация

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5 комментариев

Детей эвакуировали

Источник:

В Новосибирске прошла эвакуация в гимназии № 2. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

В телеграм-канал выложили видео с улицы.

— А мы контрольную на следующем уроке дописывать будем? — спрашивает автор видео.

У здания стоит машина МЧС. Гимназия находится в Троллейном жилмассиве.

Информации о пострадавших нет. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.

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В Новосибирске уже 13 часов тушат пожар на складах. Пожарные проливают здание на улице Тюменской — в тушении задействовано 11 человек и 38 единиц техники

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. Причиной было короткое замыкание в электрическом щитке без последующего возгорания.

— Сотрудники МЧС России проверили здание. Признаков горения и задымления нет. Представители администрации школы эвакуировали 703 ученика и 30 преподавателей, — сообщили в МЧС.

Сейчас гимназия работает в штатном режиме.

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Новосибирск Гимназия Пожар Эвакуация
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Комментарии
7
Yumare
1 минута
Какой-то двоечник развлекается?
Гость
1 час
В жилмассиве или на жилмассиве?
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