«Ярко и масштабно»: Андрей Малахов собрался приехать в Новосибирск и записал обращение к жителям

Известный телеведущий Андрей Малахов собрался приехать в Новосибирск — он будет вести шестую «Народную премию НГС».
Он также записал для новосибирцев обращение, в котором призвал их голосовать за лучшие, по их мнению, компании в 10 номинациях.
— Здравствуйте, дорогие новосибирцы! Уже совсем скоро мы приедем в ваш удивительный город, чтобы поздравить лучшие компании на шестой «Народной премии НГС». Голосуйте за них, ведь победителя выбираете именно вы. Уверен, что это будет ярко и масштабно. Встречаемся в государственном концертном зале имени Арнольда Каца 22 мая. До встречи! Не переключайтесь!, — обратился к новосибирцам Андрей Малахов.
Ранее к горожанам также обратилась певица Валерия, которая будет на премии соведущей.
Оставить свой голос за любимую компанию в каждой из 10 номинаций вы можете до 22 мая, а посмотреть шорт-лист из 100 организаций — в нашем материале
О героях премии этого года вы можете узнать в специальном сюжете.
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