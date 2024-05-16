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Бизнес «Ярко и масштабно»: Андрей Малахов собрался приехать в Новосибирск и записал обращение к жителям

«Ярко и масштабно»: Андрей Малахов собрался приехать в Новосибирск и записал обращение к жителям

Телеведущий призвал горожан голосовать на шестой «Народной премии НГС» за любимые компании

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Малахов призвал новосибирцев голосовать за любимые компании

Известный телеведущий Андрей Малахов собрался приехать в Новосибирск — он будет вести шестую «Народную премию НГС».

Он также записал для новосибирцев обращение, в котором призвал их голосовать за лучшие, по их мнению, компании в 10 номинациях.

Обращение Андрея Малахова

— Здравствуйте, дорогие новосибирцы! Уже совсем скоро мы приедем в ваш удивительный город, чтобы поздравить лучшие компании на шестой «Народной премии НГС». Голосуйте за них, ведь победителя выбираете именно вы. Уверен, что это будет ярко и масштабно. Встречаемся в государственном концертном зале имени Арнольда Каца 22 мая. До встречи! Не переключайтесь!, — обратился к новосибирцам Андрей Малахов.

Ранее к горожанам также обратилась певица Валерия, которая будет на премии соведущей.

Оставить свой голос за любимую компанию в каждой из 10 номинаций вы можете до 22 мая, а посмотреть шорт-лист из 100 организаций — в нашем материале

О героях премии этого года вы можете узнать в специальном сюжете.

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