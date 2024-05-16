«Ярко и масштабно»: Андрей Малахов собрался приехать в Новосибирск и записал обращение к жителям

Он также записал для новосибирцев обращение, в котором призвал их голосовать за лучшие, по их мнению, компании в 10 номинациях.

— Здравствуйте, дорогие новосибирцы! Уже совсем скоро мы приедем в ваш удивительный город, чтобы поздравить лучшие компании на шестой «Народной премии НГС». Голосуйте за них, ведь победителя выбираете именно вы. Уверен, что это будет ярко и масштабно. Встречаемся в государственном концертном зале имени Арнольда Каца 22 мая. До встречи! Не переключайтесь!, — обратился к новосибирцам Андрей Малахов.

