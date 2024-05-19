Андрей Малахов и Валерия выйдут на сцену «Народной премии НГС» — как посмотреть шоу без билета

Буквально через несколько дней в концертном зале имени А.М. Каца пройдет «Народная премия НГС», на сцену ГКЗ им. А.Каца в качестве ведущих выйдут Андрей Малахов и Валерия. Вживую попасть на шоу смогут лишь некоторые новосибирцы, но любой желающий может посмотреть мероприятие, не выходя из дома.

Третий год подряд прямую трансляцию «Народной премии НГС» покажут на телеприставках телевидения «Электронного города». А еще впервые мероприятие можно будет посмотреть на телеканале «ОТС». Кроме того, трансляция будет идти в наших социальных сетях — как только она появится, мы предупредим вас.