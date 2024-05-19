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Бизнес Народная премия НГС Андрей Малахов и Валерия выйдут на сцену «Народной премии НГС» — как посмотреть шоу без билета

Андрей Малахов и Валерия выйдут на сцену «Народной премии НГС» — как посмотреть шоу без билета

Мероприятие пройдет уже на следующей неделе

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Посмотреть шоу можно онлайн, не выходя из дома

Буквально через несколько дней в концертном зале имени А.М. Каца пройдет «Народная премия НГС», на сцену ГКЗ им. А.Каца в качестве ведущих выйдут Андрей Малахов и Валерия. Вживую попасть на шоу смогут лишь некоторые новосибирцы, но любой желающий может посмотреть мероприятие, не выходя из дома.

Третий год подряд прямую трансляцию «Народной премии НГС» покажут на телеприставках телевидения «Электронного города». А еще впервые мероприятие можно будет посмотреть на телеканале «ОТС». Кроме того, трансляция будет идти в наших социальных сетях — как только она появится, мы предупредим вас.

Андрей Малахов уже записал обращение к новосибирцам, а Валерия рассказала, что рада приехать в Новосибирск.

Сейчас идет последний этап перед определением победителей в каждой из 10 номинаций. Оставит свой голос за любимую компанию вы можете до 22 мая, а посмотреть шорт-лист из 100 представителей разных сфер бизнеса — в нашем материале (загляните, вероятно, вы найдете компанию, которую любите всей душой и хотите ее поддержать). Есть и специальная, 11-я номинация — «Бизнес года», в ней победителя выберет редакция НГС.

Проголосовать в каждой номинации можно на сайте премии:

  • Отдых года

  • Образовательный центр года

  • Супермаркет года

  • Фитнес-центр года

  • Доставка года

  • Гастропространство года

  • Бар года

  • Косметологический центр года

  • Салон красоты года

  • Медицинский центр года

Все новости о «Народной премии НГС» читайте в нашем специальном сюжете.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

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